L’arrivée du mois de décembre est synonyme de Grand Partage dans la communauté francophone de la région, cette collecte de denrées non périssables et de fonds pour venir en aide aux familles démunies durant la période des Fêtes.

Organisées depuis de nombreuses années par le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) et ses divers partenaires, des activités de collectes communautaires sont généralement prévues dans les écoles francophones et organismes de la région qui choisissent à qui seront destinés les denrées et les dons recueillis.

Cependant, cette année, afin de respecter les protocoles sanitaires mis en place pour lutter contre la propagation du virus de la COVID-19, il n’y avait pas d’activités rassembleuses. Mais cela n’a pas empêché les divers partenaires de faire leur part. Un bon exemple de cela est le service à l’auto organisé dans plusieurs écoles pour amasser les dons en toute sécurité.

Les parents et autres citoyens pouvaient ainsi rester dans leur véhicule alors que des volontaires s’occupaient de récolter les dons dans les aires de stationnement. C’était le cas dans les écoles L’Envolée, de Lamothe-Cadillac et Louise-Charron du Conseil scolaire Viamonde les 4 et 11 décembre. Au Conseil scolaire catholique Providence, chaque école a organisé sa propre collecte de denrées pour les remettre à l’organisme de bienfaisance de son choix. Cependant, tous les dons en argent amassés dans les écoles et au CCFWEK seront offerts au Street Help Homeless Centre de Windsor qui vient en aide aux sans-abri durant les Fêtes et à Goodfellows, un organisme de bienfaisance qui fournit de la nourriture aux familles démunies et des déjeuners aux élèves de plusieurs écoles de la région.

Laure Ruiz du CCFWEK explique : « Les besoins des familles sont encore plus criants que les années précédentes en raison de la crise sanitaire et il n’y a pas nécessairement d’objectif précis cette année, sinon d’amasser autant de denrées non périssables que l’an dernier », soit 35 000. Elle espère que le total de dons amassés au service à l’auto installé dans les stationnements d’écoles permettra de démontrer plus que jamais l’entraide communautaire au sein de la francophonie pour venir en aide aux plus vulnérables.

PHOTO – Les employés du CCFWEK et de Viamonde ramassent les dons des parents de l’école secondaire de Lamothe-Cadillac pour le Grand Partage.