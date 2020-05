La Downtown Windsor Business Improvement Association (DWBIA) a confirmé récemment que le Marché public de Windsor, situé au coin de la rue Pelissier et du chemin Maiden, ouvrira ses portes pour une 5e saison consécutive le samedi, 30 mai à 8 h.

Le marché des agriculteurs compte plus de 40 produits des fermes locales, plusieurs kiosques de nourriture et de vendeurs d’artisanat. Le site est ouvert beau temps, mauvais temps au cœur du centre-ville tous les samedis jusqu’au 31 octobre.

En égard de la COVID-19, le Marché public du centre-ville de Windsor travaille en étroite collaboration avec le bureau de santé de Windsor-Essex et Farmers Market Ontario pour s’assurer que les mesures de distanciation sociale et les protocoles de sécurité soient bien en place dès l’ouverture du Marché.

« Le Marché public du centre-ville de Windsor est une partie intégrante de la relation urbaine/agricole et fournit aux résidents et aux visiteurs un accès aux fruits et légumes frais produits localement », affirme Brian Yeomans, président de la DWBIA. Nous prenons la sécurité et le bien-être des visiteurs et vendeurs très sérieusement et nous suivrons les lignes directrices provinciales établies pour les rassemblements sociaux. »

Steve Green, le directeur du marché, qui travaille dans le domaine de la santé, est particulièrement conscient de la nécessité de mettre en place les pleines mesures de distanciation sociale et une approche progressive. Quelques-unes des mesures qui seront prises dans un premier temps seront, entre autres, de se limiter aux vendeurs de produits agricoles jusqu’à ce que la province décide de rouvrir les commerces qui ne vendent pas de nourriture.

Aussi, les mesures de distanciation physique seront mises en place aux points d’entrée et de sortie du marché, entre les kiosques, les vendeurs et les visiteurs. Le site sera divisé pour qu’il y ait un débit de circulation dans chaque direction, avec des stations de lavage de mains, et deux opérateurs par kiosque, un pour manipuler les produits et l’autre pour prendre les paiements. Le nombre de clients sera limité sur le site en tout temps.

« Les marchés agricoles sont des services essentiels, ajoute Steve Green. Les fermiers ne vendront que des légumes et produits de la ferme à la table, jusqu’à nouvel ordre, il n’y aura pas de divertissement, Kids Korner, Chef Demos et piazza. En plus, nous préconiserons une politique achetez sans arrêter. » Pour plus de renseignements, visitez le www.dwfm.ca.

PHOTO (archives Le Rempart) : Les agriculteurs de la région seront au rendez-vous estival au coin de la rue Pelissier et du chemin Maiden.