Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) propose deux séries de webinaires gratuits durant les mois de mai et juin, pour les jeunes et les moins jeunes. Les deux séries sont destinées à ceux qui aimeraient en savoir davantage sur divers sujets reliés à l’économie sociale et coopérative ou encore sur l’entrepreneuriat.

Entrepreneurs, personnes pleines d’idées, acteurs économiques présents et futurs, les participants pourront tirer profit de ces temps inédits pour se former, développer de nouveaux projets et se préparer à affronter un avenir incertain.

Tout au long des mois de mai et juin, le CCO offre des webinaires hebdomadaires. Autant d’opportunités de renforcement professionnel qui permettront de mieux cerner les enjeux inhérents aux situations de crise, et préparer un retour vers le nouveau normal en adoptant de bonnes habitudes et pratiques.

Le 19 mai, le thème du webinaire portera sur comment outiller les employés en vue d’une succession par le modèle coopératif. La semaine suivante, le 26 mai, il sera question de l’adaptation organisationnelle en temps de crise. Puis le 2 juin, le sujet sera les soutiens financiers disponibles aux petites entreprises pour aider durant la pandémie de COVID-19.

Du 9 au 30 juin, les thèmes hebdomadaires seront les bases d’un plan d’affaires, tout savoir sur l’étude de marché, l’entreprise collective : une attitude marketing à part entière, et l’optimisation du travail à distance.

Génération solution

Pour les jeunes de 16 à 24 ans, d’autres webinaires permettront de développer des connaissances sur les entreprises, d’alimenter des idées d’entrepreneuriat, et de trouver des solutions innovantes pour la communauté. Une opportunité pour les jeunes de mettre à profit ces moments passés à étudier à la maison.

Parmi les thèmes choisis, il y aura les différences entre entreprises (21 mai), les formes d’entreprises en Ontario (28 mai), trouver l’argent nécessaire pour créer son entreprise (11 juin), utiliser les médias sociaux pour son entreprise (18 juin) et se faire connaître pour vendre plus (25 juin).

L’accès est gratuit pour tous, mais l’inscription est obligatoire. Les inscriptions ferment à minuit, la veille de chaque session. Toutes les formations sont offertes par les employés du CCO via Zoom. Pour plus de détails sur chaque webinaire, consultez le site www.cco.coop.

SOURCE: Conseil de la coopération de l’Ontario