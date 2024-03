Alexia Grousson

Spécialité culinaire de la culture canadienne, nul ne dérobe à la tradition festive du grand retour du sirop d’érable. À cette occasion, l’Office de protection de la nature de la région d’Essex (ERCA) organise deux fins de semaine de célébration au John R. Park Homestead, les 9, 10, 16 et 17 mars.

« La fabrication du sirop sera au centre des activités. Le festival de cette année proposera des ateliers plein air et des expériences uniques dans le cadre de cette tradition sucrée et de la célébration du patrimoine naturel et culturel », a déclaré Danielle Breault Stuebing, directrice des communications et de la sensibilisation d’ERCA.

Chaque week-end aura un thème distinct. Celui du 9 mars mettra en vedette les bûcherons par le biais de concours de vêtements qui leur sont propres, de moustaches et d’activités typiques du métier telles des démonstrations du lancer de haches. Des ateliers sur l’origine du sirop depuis sa découverte aux différentes fabrications existantes seront proposés.

Les 16 et 17 mars seront sous le thème de la dégustation. Pour cela, un parcours nommé le Maple Trail mettra à l’honneur neuf entreprises locales présentant divers produits basés entièrement sur le sirop d’érable « Les familles pourront trouver des produits de boulangerie, des mets, des spécialités, des vins, du beurre, du sucre d’érable et bien plus encore », ajoute Danielle Breault Stuebing. Un concours de tartes au beurre est également prévu.

Une liste complète des activités, la carte du parcours et les réservations sont disponibles sur le site www.essexregionconservation.ca/maple.

Photo (courtoisie ERCA): La tire d’érable est l’une des activités traditionnelles proposée au festival du sirop d’érable.