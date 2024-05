Christiane Beaupré

Le dynamisme politique s’est emparé de Windsor alors que Steven MacKinnon, le leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Gatineau, a foulé le sol de la ville le lundi 22 avril. Sa mission : présenter les investissements du gouvernement fédéral visant à renforcer l’économie locale.

Malgré un agenda serré, Steven MacKinnon a saisi l’occasion de son passage dans la région pour rendre visite au Carrefour communautaire francophone, accompagné de son collègue, le député de Windsor-Tecumseh Irek Kusmierczyk.

Venu faire un tour au Centre communautaire francophone à ce moment-là, Jacques Lehani Kagayo, président de la Communauté congolaise de Windsor, était sur place lors de la visite des députés fédéraux.

Les deux personnalités politiques ont fait la tournée des divers locaux des organismes logés au Carrefour afin de mieux connaître les services qui y sont offerts ainsi que les activités qui s’y déroulent pour les francophones. Lors de la visite des lieux, M. MacKinnon a été particulièrement impressionné par les installations du Centre pour adolescents et celles du campus de la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa.

La rencontre s’est d’ailleurs terminée dans une salle de conférence où les élus ont eu une discussion ouverte avec des membres de la communauté francophone. Parmi les sujets abordés, il a été question, entre autres, de certains enjeux concernant l’immigration et les défis en rapport avec les nouveaux arrivants. Un sujet très cher à M. Lehani Kagayo qui, il y a dix ans, venait s’établir au Canada, et qui était un des participants à la discussion du jour.

« Nous avons passé une heure à discuter », affirme ce dernier. Parmi les défis liés à l’immigration francophone, il a été question de ceux touchant à « l’employabilité des nouveaux arrivants et des demandeurs d’asile. Ce ne sont pas toutes les entreprises qui acceptent de les embaucher, car ces personnes ne possèdent pas d’expérience canadienne. Un autre défi pour elles est la difficulté de faire reconnaître leurs diplômes », ajoute celui qui a vécu ces difficultés à son arrivée au Canada.

« Dans beaucoup de domaines, les diplômes émis par des pays étrangers ne sont pas automatiquement acceptés et le processus de reconnaissance peut prendre jusqu’à une année, ajoute-t-il. Souvent, les nouveaux arrivants ne peuvent pas se permettre d’attendre la reconnaissance de leur diplôme et empruntent un autre chemin. »

Selon M. Lehani Kagayo, trouver un logement abordable est également une autre préoccupation majeure à ses yeux : « Les logements ne sont pas en nombre suffisant et le prix des loyers ne cesse de grimper. De plus, les nouveaux arrivants se font demander une preuve de revenu ou de travail alors qu’ils n’ont pas encore d’emploi et peinent à trouver un logement. »

Le représentant de la communauté congolaise locale a apprécié la promesse du ministre selon laquelle il reviendra à Windsor dans un « proche avenir » et visitera un autre organisme.

« Je suis fort impressionné par cette visite. Je suis encouragé et enchanté. Enfin, nous avons la visite des députés fédéraux pour rencontrer la communauté francophone. Ça fait du bien une visite comme ça. Cela montre que vivre sa francophonie dans une région anglophone, ça fait toujours du sens. »

Pour sa part, le leader à la Chambre des communes a entre autres reconnu le rôle du Carrefour communautaire et du Centre francophone dans la communauté locale ainsi que la collaboration existante entre les organismes francophones. Il a également promis la visite d’un troisième député d’ici l’été.

Photo (ACFO WECK): Après avoir visité le Carrefour communautaire et discuté des défis de la communauté francophone, le député MacKinnon (au centre) s’est fait prendre en photo pour commémorer son passage à Windsor.