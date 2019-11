Les membres et invités du Club de l’âge d’or Jean-Paul II étaient nombreux au Serbian Center le 23 novembre dernier pour célébrer en bonne compagnie l’arrivée de la période des Fêtes. Très tôt en fin d’après-midi, il y avait déjà du monde sur place prêt à commencer la fête. Dans la salle de banquet, un imposant sapin de Noël brillait près de la scène, et des tables circulaires bien décorées étaient prêtes à accueillir les participants par groupe de six.

La salle avait été soigneusement décorée avec des fleurs et autres objets aux couleurs de Noël.

Les discussions étaient conviviales et amicales, ressemblant à des retrouvailles autour d’un verre de vin. Tom Labonté était seul sur scène avec son arsenal technique pour jouer de la musique francophone, ce qui rendait l’ambiance plus agréable.

Les membres et octogénaires honorés, de gauche à droite : Jeanne Gauvin, Harold Gignac, Solange Plante, Huguette Pharand et Renald Asselin

De nombreuses activités étaient à l’ordre du jour. Plusieurs membres du Club de l’âge d’or Jean-Paul II qui ont loyalement servi l’organisme au fil des ans ont été honorés. D’autres qui sont devenus octogénaires ont reçu un certificat et reconnus devant l’auditoire.

Renald Asselin faisait partie de ce groupe. Accompagné de son épouse, il était content du fait que le Club ait pensé à eux : « C’est une certification de mon âge. On sait que les années s’additionnent, on ne peut pas les soustraire. On vit comme ça vient, un an après l’autre », dit-il avant de prendre la main de son épouse pour rentrer.

Le traditionnel souper de Noel était aussi ouvert à la parenté et sympathisants du Club. Brigitte Kovacs avait accompagné sa mère afin de partager avec elle et ses amies en dehors de la maison familiale. « C’est bien ma mère qui est membre du Club de l’âge d’or. Je suis venue pour l’accompagner et célébrer avec tous ses amis », raconte Mme Kovacs.

La présidente du Club, Claire Dénommé était ravie de la réussite de cet événement. Elle a remercié toute son équipe notamment ses bénévoles qui ont vendu les billets : « J’ai parlé à plusieurs gens qui étaient épatés de la soirée. La nourriture était excellente, le service était merveilleux, la fraternisation entre nous, c’est ce qui compte le plus », explique Mme Dénommé.

Au-delà des discours, des jeux pour gagner des prix en argent, plus d’une vingtaine et le prix du panier comprenant des articles de valeur ont largement occupé les festivités. Selon Mme Dénommé, c’est le comité organisateur du Club qui ont rassemblé les divers dons d’objets de valeur et qui les ont emballés dans un grand panier. C’est Anna Bulcke qui a gagné ce grand panier, mais qui l’a spontanément donné devant tout le monde à l’abbé Martin du Congo, qui habite pour présentement à la paroisse Saint-Jérôme et qui étudie à l’Université de Windsor en anthropologie.

Vers 20 h 30, le bal a été ouvert et les membres du Club, en couples se sont dégourdi les jambes sur la piste de danse avec élégance au rythme de la musique francophone. Un éclatant succès.

SOURCE: Gabriel Nikundana

PHOTO: Le plaisir était au rendez-vous pour les membres et invités du Club Jean-Paul II.