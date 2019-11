L’arrivée du mois de décembre est synonyme de Grand Partage dans la communauté francophone de la région, cette collecte de denrées non périssables et de fonds pour venir en aide aux familles démunies durant la période des Fêtes.

Organisées depuis de nombreuses années par le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) et ses divers partenaires, les activités du Grand Partage auront lieu du 2 au 6 décembre. Le thème de l’édition 2019 est « Windsor, une terre d’accueil et de partage » et l’objectif est de 35 000 denrées non périssables. « Cette année, ensemble, atteignons notre objectif, indique Valerie Hodgins, gérante des programmes communautaires pour le CCFWEK. Le tout sera distribué à travers les diverses agences communautaires de bienfaisance choisis par les écoles participantes de la région. Ensemble nous pouvons relever le défi ! » Et parmi les écoles participantes, celle qui amassera le plus de denrées non périssables per capita remportera le prix École Partage 2019, un montant de 300 $ offert par le journal Le Rempart.

Le tout débutera le lundi, 2 décembre à midi alors que le Centre d’orientation pour adolescents présentera une compétition de la meilleure soupe. Les visiteurs au Centre (395, chemin Tecumseh Ouest) pourront déguster cinq soupes différentes pour déterminer laquelle est la meilleure. Coût de participation : 5 denrées non périssables ou 5 $ par personne.

Puis du 2 au 6 décembre, les élèves de l’École secondaire de Lamothe-Cadillac mettront la main à la pâte et vendront des tartes au sucre de 6 pouces à 5 $ chacune. Appelez le 519 253-0929 avant le 29 novembre pour réserver vos tartes.

Finalement, le vendredi 6 décembre, le CCFWEK offrira un buffet léger de 17 h 30 à 18 h 30 à l’École secondaire catholique L’Essor contre des dons en argent comptant ou 10 denrées non périssables. Et pour clôturer en grand cette semaine du Grand Partage, de 18 h 30 à 20 h 30, l’organisme offre à la communauté un spectacle gratuit du groupe Les Cuillères à Carreaux de la région de Bécancour au Québec.

Pour la première fois à Windsor, le groupe légendaire Les Cuillères à Carreaux parcourt le pays pour faire la fête. Ses mélodies rythmées et entraînantes, ses compositions originales et ses arrangements des meilleures chansons tirées du folklore populaire québécois font lever et danser les foules partout où il passe. La passion et l’entrain pour la musique traditionnelle font la joie des fans qui sont de plus en plus nombreux à admirer et à apprécier leur joie de vivre. Une soirée avec Les Cuillères à Carreaux est une soirée garantie de plaisir!

Pour le buffet, réservez avant le 3 décembre en téléphonant au 519-948-5545. Pour la collecte des denrées et de dons, déposez-les dans toutes les écoles francophones de la région, au CCFWEK (890, chemin Walker) ou lors des activités organisées dans le cadre du Grand Partage. Pour tous renseignements: 519-948-5545.

PHOTO: Les Cuillères à Carreaux