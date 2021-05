L’un des plus beaux joyaux de la région de Windsor sur les rives du lac St. Clair célèbre son 100e anniversaire cette année. Le Club de golf privé Beach Grove, situé au 14134, promenade Riverside Est à St. Clair Beach, est un paradis pour les golfeurs, et certainement un attrait touristique.

Pour commémorer ses 100 ans, l’entreprise a décidé que le meilleur moyen de célébrer serait de redonner à la communauté qui l’a encouragé tout au long de son histoire. Les dirigeants se sont lancés récemment dans diverses initiatives de collectes de fonds, y compris des dons et une campagne auprès de ses membres en vue d’amasser 100 000 $ en 2021. Cet argent servira à appuyer les quatre secteurs piliers de cette initiative de bienfaisance, soit l’enfance, la santé mentale, les soins de santé dans les hôpitaux locaux et la communauté.

Par ses actions, Beach Grove espère donner l’exemple en redonnant à la communauté et motivant d’autres entreprises du comté à faire de même, reconnaissant les défis et les impacts qu’a eus la COVID-19 dans la région.

« Il existe de nombreux besoins dans notre communauté, explique le président de Beach Grove, Frank Dayus. Nous connaissons tous une famille ou une entreprise qui a souffert durant cette pandémie. Nous sommes reconnaissants d’avoir des membres très généreux à Beach Grove qui appuieront les initiatives du Club et en inspireront d’autres à faire de même. »

Le secteur du golf possède la réputation d’être un milieu caritatif. Des campagnes de financement et des collectes de fonds sont mis de l’avant chaque année par la PGA (circuit de golf professionnel masculin), la LPGA (organisation américaine de golf professionnel féminin) et le Tour des Champions de la PGA qui soutiennent de nombreuses causes de bienfaisance.

Le Club Beach Grove a des racines au sein de la communauté depuis sa fondation en 1921, époque de la prohibition. Au cours des premières années, il y a eu de nombreuses difficultés et épreuves à surmonter dont la Grande Dépression, un incendie qui a détruit le pavillon du Club, la Deuxième Guerre mondiale et la grande inondation du lac St. Clair en 1973.

Ces épreuves historiques ont été des occasions pour le Club de croître et de se solidifier avec l’aide de ses membres et de la communauté. Le Club de golf privé a atteint 2000 membres et continue de progresser. Le site offre une expérience unique à ses membres et aux familles locales avec son parcours magnifique de 18 trous, des installations de curling et une expérience culinaire unique. Ce site fait la fierté des résidents de la région de Windsor.

PHOTO – Une vue magnifique du parcours devant le lac St. Clair