Le Club canadien de Toronto a dévoilé le 9 mai le nom des 12 candidats finalistes des Prix RelèveON 2023. Les portraits de ces jeunes gens d’affaires francophones venant des quatre coins de l’Ontario sont désormais affichés sur le site releveon.ca/finalistes-2023.

Pour célébrer la nouvelle génération francophone dans la province, ce sont six prix qui seront remis, cette année encore, par le jury des Prix RelèveON : Jeune professionnel, Jeune entrepreneur, Jeune cadre, Jeune leader inclusif mais aussi prix Coup de coeur et prix Hommage Stéphane Teasdale.

« Nous remercions tous les candidats pour leur soumission à l’un de nos prix. Tous peuvent être fiers de leur réussite. Comme toujours, nos jurys, composés de personnalités franco-ontariennes expertes et reconnues du milieu des affaires, ont eu la lourde tâche de devoir départager ces jeunes talents dont l’engagement ne cesse de nous épater. Le dévouement et les réalisations de chacun de ces professionnels nous rendent fiers et confiants pour l’épanouissement et le rayonnement de la francophonie ontarienne. Un grand bravo particulier à nos finalistes 2023!

Nous remercions également Desjardins pour son soutien inestimable à notre concours. Année après année, Desjardins nous permet de pouvoir promouvoir la force d’innovation et l’avant-gardisme de la relève des affaires franco-ontarienne », a mentionné Richard Kempler, directeur général du Club canadien de Toronto.

ENCADRÉ DES FINALISTES

Prix Jeune professionnel

• Connor Lafortune (Sudbury)

• Marie-Andrée Malo-Mongeau (Toronto)

• Osman Raza (Windsor)

Prix Jeune entrepreneur(e)

• Grace Eunice Koffi (Hearst)

• Michel Ndikumasabo (Gloucester)

• Manon Tournayre (Toronto)

Prix Jeune cadre

• Keven Dextradeur (Toronto)

• Zaynab Idrissi (Kanata)

• Alexane Mera (Toronto)

Prix Jeune leader inclusif

• Dave Champagne (Oshawa)

• Arwinder Kaur (Brampton)

• Junior Mandoko (Ajax)

Les lauréats recevront leurs prix en direct lors du Gala RelèveON, le jeudi 15 juin 2023 dans l’Atrium du Ricarda’s à Toronto. Cette soirée cocktail dînatoire offrira une animation DJ et sera une excellente opportunité pour le développement de son réseau d’affaires.

Le Gala RelèveON sera aussi l’occasion de découvrir la ou le récipiendaire du prix Coup de cœur – décerné par le jury à l’un des candidats de cette année, et de remettre le prix Hommage Stéphane Teasdale – décerné par le conseil d’administration du Club canadien pour souligner le mérite d’un membre de la communauté francophone, à Carol Jolin.

Photo Carol Jolin : Carol Jolin