Le Canada et l’Ontario investissent dans les infrastructures de transport en commun et de transport actif pour les résidents de Windsor, dont les phases 3 et 4 du projet d’amélioration du corridor du chemin Cabana Ouest, de l’avenue Dougall jusqu’à l’avenue Rankin. Il s’agit de la construction et remise en état de plus de 3 km de pistes cyclables réservées et de plus de 3 km de trottoirs le long du corridor du chemin Cabana. Ces travaux permettront d’améliorer l’accès au réseau de transport en commun.

Le gouvernement fédéral investit 939 915 $ dans ce projet et le gouvernement ontarien 783 184 $. La municipalité injecte quant à elle un montant de 12 208 056 $.

Photo : Le maire Drew Dilkens en a fait l’annonce le 11 avril, accompagné de représentants politiques et responsables du projet.