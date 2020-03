C’était journée portes ouvertes le vendredi 28 février au Centre d’orientation pour adolescents à Windsor alors que les jeunes, en partenariat avec le programme des travailleurs en établissement dans les écoles géré par le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent ont souligné le Mois de l’histoire des Noirs.

Les familles des adolescents qui fréquentent l’endroit ainsi que la communauté étaient invitées à participer à cet événement où les gens devaient se vêtir aux couleurs de leur pays d’origine. Au programme, chant et musique, nourriture et danses africaines, coupes de cheveux, tatouages « henné » et jeu Jeopardy.

D’entrée de jeu, l’une des membres du Centre d’orientation pour adolescents, Sarah Candio, a interprété a capella un chant de liberté avec une voix juste et puissante qu’elle maîtrise à merveille. Les visiteurs et les jeunes lui ont réservé une belle ovation. Puis les danseuses du Centre, menées par Chimène, ont pris place pour démontrer, au son de musiques diverses africaines, des danses traditionnelles ivoiriennes, centre-africaines et camerounaises. Par la suite, la directrice du Centre, Marie-Ève Pichette, a invité l’auditoire à manger de la nourriture préparée par Sophie Mulamba, coordonnatrice des activités communautaires de la communauté congolaise de Windsor-Essex.

Encore une fois cette année, l’achalandage au Centre d’étudiants pour la plupart nouvellement arrivés au pays ne se dément pas. Les adolescents y trouvent un endroit qui leur ressemble et où ils peuvent se familiariser avec la vie au Canada notamment au chapitre des valeurs et des comportements. De plus, ils y trouvent des mentors pouvant les accompagner dans leur parcours académique. Une quarantaine de personnes se sont présentées pendant les trois heures consacrées à cette activité culturelle.

PHOTO: Les adolescentes ont offert une prestation de danses culturelles africaines.