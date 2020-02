Le projet Les arts au centre de ma vie du Centre communautaire de Chatham-Kent La Girouette vise à promouvoir la culture francophone en donnant l’occasion aux francophones et francophiles de Chatham-Kent d’assister à des spectacles professionnels d’artistes francophones et des cours d’arts spécialisés en français. Pour le réaliser, l’organisme a reçu une subvention du Programme d’appui à la francophonie ontarienne, ce qui permet d’offrir ces activités à prix réduit, facilitant ainsi l’accès.

Dans le cadre du projet, La Girouette présente deux spectacles professionnels dont un a déjà eu lieu le 30 novembre dernier (Trio BBQ), et un second qui devrait se concrétiser le 19 avril en soirée. Des cours et ateliers pour toute la famille sont aussi offerts tout au long de l’année. Pour ceux qui ont toujours eu envie de travailler le vitrail, une deuxième série de cours aura lieu les samedis 27 et dimanche 28 mars en après-midi, toujours dans les locaux de La Girouette situés au 150, rue King Ouest à Chatham.

Ce mois-ci, une formation en premiers soins et RCR a été offerte le 9 février dernier et un cours de peinture a débuté le 19 février avec l’artiste peintre Pénélope Duchesne. Cette dernière est originaire de Montréal et se spécialise dans l’art commercial. Plus d’une quarantaine de ses murales originales décorent les édifices du centre-ville de Chatham, les écoles, entreprises et maisons privées. Elle possède une vaste expérience en enseignement et est une artiste en résidence pour le Conseil scolaire catholique Providence. Elle dirige également un atelier d’art à l’école publique Lambton. Ses œuvres sont exposées dans diverses collections privées à Montréal, Toronto, London, Chatham et en Floride. Le cours offre une introduction à la peinture acrylique où les participants étudieront brièvement les techniques de base de dessin et technique de peinture. Au cours des quatre semaines, ils peindront une petite toile de leur interprétation de l’oeuvre de Franklin Carmichael The mirror lake. Franklin etait l’un des artistes du groupe des 7. Il y aura aussi une courte revue historique du groupe des 7, de leurs carrières et succès dans le monde de l’art Canadien.

Finalement, pour les amoureux du cinéma, les ciné-mercredis à 19 h 30 sont de retour à seulement 5 $ pour la série ou 3 $ le film, maïs soufflé inclus. Le prochain rendez-vous des cinéphiles aura lieu le 4 mars avec la projection du film 35 RHUMS (2009).

Ce film raconte l’histoire de Lionel, conducteur de RER. Il élève seul sa fille, Joséphine, depuis qu’elle est toute petite. Aujourd’hui, c’est une jeune femme. Ils vivent côte à côte, un peu à la manière d’un couple, refusant les avances des uns et les soucis des autres. Pour Lionel, seule compte sa fille, et pour Joséphine, son père. Peu à peu, Lionel réalise que le temps a passé, même pour eux. L’heure de se quitter est peut-être venue…

Puis le 11 mars, c’est le film français À l’origine (2009) de Xavier Giannoli qui sera présenté. Ce drame raconte l’histoire de Philippe Miller, un escroc solitaire qui vit sur les routes. Un jour, il découvre par hasard un chantier d’autoroute abandonné, arrêté depuis des années par des écologistes qui voulaient sauver une colonie de scarabées. L’arrêt des travaux avait été une catastrophe économique pour les habitants de cette région. Philippe y voit la chance de réaliser sa plus belle escroquerie. Mais son mensonge va lui échapper. Bon cinéma!

PHOTO: Pénélope Duchesne (debout) regarde le travail de l’une des participantes