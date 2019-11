Dans le cadre de la Semaine nationale de l’immigration francophone, le Centre d’orientation des adolescents de Windsor a mis à la disposition des membres des communautés immigrantes plusieurs articles variés. Des habits pour tous les âges, des bottes d’hiver, des souliers pour toutes les saisons, des ustensiles de cuisine, des serviettes et bien d’autres matériels de première nécessité étaient ainsi offerts.

Selon Marie-Ève P. Stroesser, coordonnatrice, le Centre d’orientation des adolescents a fait appel aux dons de différentes communautés qui ont généreusement répondu avec enthousiasme, d’où le volume important d’articles fournis aux bénéficiaires surtout au début de la période hivernale.

Une dizaine de tables étaient recouvertes de vêtements bien pliés et propres car le Centre avait pris soin de les laver et de les repasser avant de les mettre à la disposition des communautés.

Au cours du premier jour, plus d’une cinquantaine de personnes se sont servies et même en début d’après-midi des gens continuaient à venir s’approvisionner. Certaines personnes croisées au Centre des ados rentraient avec des sacs remplis de vêtements et souliers. Les jeunes aussi n’étaient pas en reste : ils faisaient pour la plupart le tour de toutes les tables à la chasse aux habits de marque.

« Les papas sont venus très tôt chercher les plus belles choses qu’on avait à leur offrir. On a eu de la chance cette année : des magasins ont offert de bonnes marques que les adolescents s’arrachent », a expliqué Marie-Ève P. Stroesser. D’ailleurs, elle ne cessait d’accueillir des clients qu’elle accompagnait pour les aider à faire le tri des vêtements et bien d’autres articles à leur convenance.

Au-delà des articles de mode et de maison, certains jeunes de moins de 15 ans sont tombés sur de très belles cartes postales et enveloppes toutes neuves qu’ils comptent envoyer à leurs amis.

Des jeunes rencontrés saluent le travail du Centre des ados. Selon certains, non seulement le Centre sert de point de rencontre pour diverses activités, en l’occurrence les devoirs, mais ils ont aussi été invités à faire le tour de la Corde à linge communautaire. Ils ont rempli leurs sacs à dos avant de revenir se plonger dans leurs notes ou dans d’autres opportunités qu’offre le Centre.

L’information sur la Corde à linge communautaire est relayée d’ami en ami ou de famille en famille, affirme Hawa Keita. « J’ai même donné le message à mes parents et camarades d’école. Ils vont arriver incessamment », lance Hawa Keita. La Corde à linge communautaire était ouverte du 4 au 6 novembre de 13 h à 18 h.

SOURCE: Gabriel Nikundana