Il y a eu bien du monde pour regarder les films pendant toute la durée du WIFF à Windsor. Au soir du samedi 9 novembre, les spectateurs étaient toujours au rendez-vous au Chrysler Theatre, au Armories et au Capitol Theater où était programmée la projection de plusieurs films depuis la matinée.

À 18 h 30, des francophones et des francophiles s’étaient retrouvés au Capitol Theater pour regarder « Lola et ses frères », une production mise à l’affiche par l’AFCO WECK dans la cadre du WIFF. Avant la projection, la coordonnatrice des bénévoles du WIFF, Keely Murdock, a invité Élisabeth Brito, présidente sortante de l’ACFO WECK, à présenter le film aux spectateurs.

« L’ACFO WECK a pour mandat de développer la francophonie dans cette région. On veut essayer de montrer aux gens comment on peut vivre en français dans notre belle région. Voir des films en français, c’est l’une des façons de le faire », a expliqué Mme Brito.

Dans l’assistance se trouvaient des invités de l’ACFO WECK qui étaient contents de regarder des films en français. Leur agenda était chargé, mais ils ont pu se libérer pour au moins venir voir un film en ce jour et soutenir la francophonie. Pour eux, c’était une belle soirée : « On veut encourager notre communauté francophone. C’est très important qu’on continue de voir des films en français. Ce qui est bien, c’est qu’il y a des anglophones qui apprécient des films en français. Bravo. La langue française est plus acceptée. Je suis très contente de voir ça », a indiqué Ghislaine Brodeur.

Paul Allard, qui est retraité, a quant à lui salué la logistique du plus grand festival du film organisé par des bénévoles au Canada. « C’est quand même une grosse organisation pour Windsor. Pour la minorité de francophones que nous avons, c’est quand même beaucoup de gens qui sont venus voir ce film. Bravo pour nous autres les francophones! », a précisé M. Allard.

Des bénévoles de tous âges étaient omniprésents là où étaient projetés les films du WIFF. Keely Murdock était visiblement contente du travail abattu depuis plus d’une année par ses inlassables troupes malgré, quelques fois, de très longues journées de travail. « C’est fantastique cette année, les bénévoles sont excités. Je suis volontaire dans d’autres organismes mais le WIFF est unique parce les communautés nous encouragent et saluent notre travail », a-t-elle expliqué.

La place des bénévoles est aussi hautement estimée par les festivaliers. Ils font partie intégrante du succès incontestable du WIFF et sans eux, les écrans n’auraient pas pu procurer la joie et le bonheur des gens de Windsor pendant les dix jours du festival. « Toute personne bénévole donne de son temps et de sa générosité. C’est vraiment très apprécié. Ils font partie du succès du festival et sont fiers également de représenter le WIFF en tant que tel », a lancé Mme Brito.

SOURCE: Gabriel Nikundana