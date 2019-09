En début d’année, le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) avait appris qu’il recevrait une subvention de 43 000 $ de Patrimoine canadien, du Fonds d’action culturelle et communautaire pour son projet d’ateliers de théâtre scolaire communautaire 2019-2020.

Le but était « d’appuyer la jeunesse au niveau secondaire en facilitant la création d’outils artistiques, libres de thèmes ou de modèles, et d’explorer la créativité des jeunes en leur offrant des ressources pour la création et la présentation d’un produit final qui sera destiné au public », expliquait alors le directeur général du CCFWEK, Didier Marotte.

Les objectifs principaux étaient de développer les talents de créativité et de performance chez les jeunes et d’avoir en bout de ligne un produit intéressant à présenter à la communauté. Dans le cadre du projet global, M. Marotte espérait pouvoir toucher à plusieurs disciplines artistiques et inclure des adultes pour aider à livrer le produit final, que ce soit une pièce de théâtre ou autre chose.

Aujourd’hui, le projet a évolué et la décision finale est de faire renaître la troupe de théâtre communautaire de Windsor, le Théâtre Soleil-Sud, qui produira, dans une traduction franco-ontarienne d’André Paiement, la pièce Le malade imaginaire de Molière. Tous les groupes d’âge sont alors invités à participer à ce projet communautaire.

Giselle Hinch, conseillère pédagogique en construction identitaire au Conseil scolaire catholique Providence et plus connue, dans la région, pour ses nombreuses participations aux productions de la troupe de théâtre de l’École secondaire l’Essor à Tecumseh, sera la directrice théâtrale et metteure en scène qui gérera l’ensemble du projet. Elle aura comme complice pour cette nouvelle aventure un autre ancien élève de l’Essor, Dillon Orr, qui sera le directeur artistique.

Fondée en 1974, la troupe avait connu du succès jusqu’à sa fermeture dans les années 1990.

« C’est un projet auquel nous avons longtemps rêvé Dillon et moi, explique Giselle Hinch. Nous avons toujours voulu faire du théâtre communautaire à Windsor. C’est une activité rassembleuse qui contribue à notre identité culturelle. La traduction franco-ontarienne d’André Paiement est un beau texte qui revendique la place des Franco-Ontariens et a été écrite dans les années 1970, au début du Théâtre du Nouvel-Ontario. Nous voulions une production qui nous donne l’opportunité de jouer Molière à notre image, et de démontrer que le français de notre région est aussi valable et coloré que la langue de Molière. »

Dans son emploi actuel, Mme Hinch a l’occasion de se mettre souvent en contact avec la communauté, ce qui selon elle l’aidera beaucoup dans la mise en place et la réussite de ce projet. « Avec Théâtre Soleil-Sud, nous nous sommes inscrits à Théâtre-Action, organisme engagé dans le milieu théâtral depuis 40 ans, pour tisser des liens et utiliser certaines de leurs ressources pour offrir de la formation à nos membres », confirme la nouvelle directrice théâtrale.

L’équipe est présentement à la recherche de comédiens, de concepteurs de décors, de costumes ou d’éclairages (avec ou sans expérience). Les auditions auront lieu les 23 et 24 septembre, dans les studios Sho situés au 628, rue Monmouth à Windsor.