Le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) présentait le mercredi 12 juin ses rapports d’activités dans le cadre de son assemblée générale annuelle (AGA) et pour l’exercice financier se terminant au 31 mars 2019, l’organisme montre un surplus de 97 815 $.

Pour une deuxième année de suite, le CCFWEK se retrouve avec un excédent des revenus sur les dépenses, quelque chose qui arrivait rarement à l’époque où il était propriétaire de Place Concorde et surtout, aucune dette. La vente de l’immeuble au Collège Boréal, le déménagement sur le chemin Walker avec un loyer beaucoup plus abordable, et la contribution importante d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada aux fonds de roulement alloués au CCFWEK pour les services offerts aux nouveaux arrivants ont donné un nouveau souffle au Centre communautaire.

L’autre facteur non négligeable dans ce revirement spectaculaire est l’embauche d’employés dynamiques et plus jeunes qui ont contribué à la mise en place de plusieurs activités et services au cours des deux dernières années dans la communauté, de plusieurs partenariats bénéfiques pour le CCFWEK et ses partenaires communautaires, de l’utilisation des médias sociaux pour rejoindre un plus grand nombre de francophones de la région, et qui ont contribué à la construction d’un nouveau site internet plus moderne et facile à naviguer.

Parmi les succès mentionnés lors de cette rencontre, il y a le camp d’été où 125 familles de la région ont inscrit leurs enfants, le Festival de la poutine où plus de 1000 personnes sont allées déguster les différentes poutines, la tourtière et les crêpes, et la fête de la Saint-Jean-Baptiste au Club Ciociaro alors que les dirigeants et la communauté ont célébré le 25e anniversaire de cet événement annuel.

La campagne du Grand Partage a également retenu l’attention avec la collaboration de 16 écoles du territoire, et durant laquelle 51 467 denrées non-périssables et 6143,25 $ ont été amassés pour aider les familles dans le besoin durant la période des Fêtes. Enfin, le Centre d’orientation pour les adolescents a célébré son 5e anniversaire en mai 2018 avec plus de 3800 visites, une augmentation de 12 % par rapport à l’année précédente. La coordonnatrice du Centre, Marie-Ève Pichette, a présenté son rapport et son équipe sur une vidéo durant l’assemblée. La présentation du rapport des nombreuses activités du CCFWEK a été faite en équipe par Valerie Hodgins, Maéva Darnal et Hussein Kawas.

L’AGA s’est déroulée après le souper qui a suivi celle de l’ACFO-WECK. Les deux organismes espéraient en joignant leurs rencontres annuelles avec leurs membres qu’il y ait plus de participants. Une soixantaine de personnes étaient présentes et lors de la période de questions, l’une d’entre elles a demandé à Didier Marotte, directeur général du CCFWEK, si les deux organismes songeaient à unir leurs forces et offrir une carte de membre conjointe. M. Marotte a confirmé qu’il s’agissait d’un partenariat très possible et que le sujet faisait déjà partie des discussions entre les deux organismes.

En terminant, juste avant la fin de la rencontre, le président du CCFWEK, André Gagnon, a cédé le micro à Gérard Malo, ancien journaliste à la radio de Radio-Canada à Windsor qui voulait, avec beaucoup d’émotion, faire ses adieux aux membres de la communauté. M. Malo, qui représente depuis 8 ans le Sud-Ouest au sein du conseil d’administration de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, et ancien membre du conseil d’administration de l’ACFO-WECK, déménage en août dans l’Est ontarien pour se rapprocher de sa famille. Les participants l’ont remercié chaleureusement pour tout ce qu’il a fait tout au long de sa carrière de journaliste et pour son service à la communauté francophone du Sud-Ouest.

PHOTO: Hussein Kawas, Maéva Darnal, Marie-Ève Pichette, Valerie Hodgins et Didier Marotte