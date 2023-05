Alexia Grousson

Une cérémonie de dévoilement a eu lieu le 28 avril au Carrefour communautaire francophone de Windsor pour présenter la troisième et dernière murale de Frescophonie de l’ACFO WECK, en collaboration avec le Centre d’orientation pour adolescents (COA)et le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (CCFWEK).

On se souviendra que pour célébrer le 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles, l’ACFO avait mis en place un projet de création de murales nommé Frescophonie, avec pour objectif de faire briller et de développer l’expression urbaine de la francophonie dans la région.

La dernière fresque a débuté l’été dernier en collaboration avec l’artiste Danny Maltais. Une vingtaine d’adolescents du Centre pour ados y ont participé. Basé sur le thème des bandes dessinées, l’objectif était que chacun imagine un personnage représentant pour eux la francophonie.

« Ils devaient dessiner leur modèle, leur personnage avec une vision francophone. Pour certains, c’était le sport, la danse, la musique ou encore la mode. Les couleurs aussi ont été bien choisies et représentent la langue française en Ontario et à l’international. Le fond où se trouve le personnage principal est une rose, l’emblème de la ville de Windsor. Ils ont eu beaucoup de plaisir à réaliser ce projet sur plusieurs mois et se sont bien amusés », explique Gisèle Dionne, directrice générale de l‘ACFO WECK.

Environ 75 personnes ont assisté au dévoilement de la fresque Franco-Funny. La murale a été placée au coin des rues Ouellette et Tuscarora, sur le mur extérieur du côté nord de l’édifice abritant le Carrefour communautaire.

La cérémonie a donné l’occasion au directeur général du CCFWEK, Didier Marotte, à la présidente du conseil d’administration de l’ACFO WECK, Kelsey Santarossa, et à Marie-Ève Pichette Stroesser, gérante du COA de s’exprimer sur le travail accompli et sa signification. Après la coupe du ruban, la fresque a été dévoilée sur l’écran de la salle communautaire.

S’en est suivie une réception avec les membres de la communauté et les participants au projet. « C’était une belle occasion de fêter tous ensemble et de pouvoir réunir la communauté francophone. Il est important pour nous d’avoir de la visibilité. Nous avons des racines longues de plus de 300 ans ici, et nous sommes fiers de les montrer. Cette initiative s’est avérée une excellente idée et la communauté a vraiment apprécié de représenter la francophonie dans notre belle région », a conclu Mme Dionne.

Photo Tom Sobocan : Kelsey Santarossa coupe le ruban en compagnie des responsables du projet et de quelques adolescent qui ont travaillé sur la fresque Franco-Funny.