C’est confirmé, le projet du carrefour communautaire francophone proposé par le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) ouvrira ses portes en septembre. Le directeur général de l’organisme, Didier Marotte a bouclé une entente pour la location de l’édifice qui abritait auparavant le Downtown Windsor Business Accelerator situé au 720 de l’avenue Ouellette.

D’une superficie totale de 15 862 pieds carrés, cet immeuble situé au centre-ville sera complètement rénové à partir du 1er mars prochain et les travaux devraient s’achever en juillet. Le site abritera les bureaux administratifs du CCFWEK, le Centre d’orientation pour adolescents, les travailleurs en établissements pour les écoles francophones, et les bureaux d’une douzaine d’organismes colocataires. Les plans du projet prévoient également une salle de banquet d’environ 2500 pieds carrés qui pourra accueillir 150 personnes pour des activités sociales et communautaires, ainsi qu’une salle de conférence.

« Le carrefour communautaire nous permettra d’offrir une plus grande diversité d’activités dans la programmation du CCFWEK, tels que des cours, ateliers, célébrations de toutes sortes, assemblées générales ou danses de l’âge d’or, explique Didier Marotte. Nous voulons créer une habitude auprès des membres de la communauté à utiliser les lieux, augmenter l’achalandage et créer un sens d’appartenance. Nous avions besoin d’un site centralisé, un besoin exprimé à plusieurs reprises par nos partenaires et lors du Forum communautaire en 2018 présenté dans le cadre du projet des communautés accueillantes. L’exercice nous avait forcé d’identifier les lacunes dans notre communauté et les participants demandaient que les services soient centralisés. »

Les coûts de rénovation s’élèvent à 1,25 million $ dont 50 % du montant provient des fonds de réserve du CCFWEK et de Services communautaires du Sud-Ouest. Le reste de l’argent proviendra principalement d’une subvention de la Fondation Trillium de l’Ontario et d’une contribution à l’immobilisation d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

« En se rapprochant du centre-ville, nous serons plus accessibles au public en général et nous profiterons d’une visibilité accrue, ajoute M. Marotte. Ce rassemblement des forces communes devrait faciliter la coopération, la collaboration et avec le temps, aidera à éliminer le travail en silo. » Le projet créera aussi des opportunités d’emploi et de bénévolat. Le CCFWEK prévoit déjà ajouter de deux à trois postes pour les besoins du carrefour communautaire. L’ouverture officiel est prévue pour septembre 2020.

PHOTO: C’est dans cet immeuble que le nouveau carrefour communautaire francophone sera installé prochainement.