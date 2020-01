Les sessions de Franco danses offerte par l’Association des communautés francophones de l’Ontario continues en 2020 tous les mercredis soir jusqu’en mai au Sho Art, Spirit & Performance Centre. En janvier, c’est le style hip-hop qui est en vedette.

Jade Poole

C’est Jade Poole, originaire de Windsor qui enseigne le hip-hop, un genre musical caractérisé par un rythme accompagné de rap et de chants. Ce style de danse s’est développé en tant que mouvement culturel et artistique aux États-Unis, à New York, dans le South Bronx au début des années 1970.

Mme Poole a fait ses études élémentaires à l’école Saint-Antoine, ses études secondaires à L’Essor, et une mineure en français à l’Université de Windsor. Elle possède déjà, malgré son jeune âge, beaucoup d’expérience en danse. « Je danse depuis l’âge de 6 ans, dit-elle, et j’ai suivi des cours au Studio Edmunds Towers, reconnu ici à Windsor. J’adorais cela et j’ai fait de la danse compétitive durant 10 ans. » Elle y a aussi enseigné durant quelques années.

Pour les soirées de Franco danses, elle crée chaque semaine une nouvelle chorégraphie et choisit des succès de musique hip hop pour accompagner les apprentis danseurs. « C’est important que les gens comprennent que ces rencontres durant lesquelles on danse ensemble sont ouvertes à tous, peu importe votre degré d’aptitude en danse, que vous soyez apprentis ou juste un amateur. L’important est d’avoir du plaisir et de vivre une expérience sociale amusante et relaxante en français. J’ai enseigné à des enfants de 3 ans et plus, à des ados et aux adultes. Tout le monde peut venir, même les grands-parents. La danse est pour tout le monde, on ne fait pas de discrimination, et ne portons pas de jugement. Ayez confiance en vos habilités et joignez-vous à nous pour une soirée de plaisir! », conclut Mme Poole. Les sessions ont lieu le mercredi soir de 19 h 30 à 20 h 30 au 628, chemin Monmouth à Windsor.