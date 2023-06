Le député de Windsor-Tecumseh Irek Kusmierczyk et le maire de Tecumseh Gary McNamara ont annoncé, le 24 mai dernier, un investissement fédéral de plus de 3,6 millions $ pour électrifier une portion de la flotte d’autobus de Tecumseh et élargir son réseau de transport actif.

Grâce à cet investissement, la ville de Tecumseh remplacera deux autobus au diesel par des bus électriques accessibles et installera une nouvelle station de recharge.

Dans le cadre du service à itinéraire fixe du lundi au vendredi et du service à la demande le samedi qu’offre Tecumseh, ces nouveaux bus permettront aux résidents de continuer à avoir accès à des options de transport en commun abordables et pratiques tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Le service sera offert à partir du 1er juin à l’intérieur des limites de Tecumseh, avec des connexions au système de transport en commun de la ville de Windsor et à un quartier commercial de Lakeshore.

Ces fonds permettront également la construction d’un sentier polyvalent de près de 2,5 km le long du chemin Lesperance, de Riverside Drive à First Street, et sur le boulevard Little River, du chemin Lesperance à l’entrée du réseau de sentiers de Windsor sur la rue Gauthier, ce qui améliorera l’accès à un réseau de près de 30 km de sentiers de transport actif dans la ville et les communautés voisines. Il facilitera l’accès aux magasins, aux centres communautaires, aux plus de 200 acres d’espaces verts répartis dans 37 parcs de la ville, ainsi qu’aux collectivités voisines de Windsor et de Lakeshore.

« Construire des communautés plus fortes et plus saines nécessite une vision, un travail acharné et un partenariat. Je suis fier d’avoir travaillé en collaboration avec le maire McNamara et le conseil municipal pour réaliser le plus important investissement fédéral dans les transports en commun et les transports actifs de l’histoire de la ville de Tecumseh. En contribuant à l’achat de bus électriques et en améliorant l’accès aux pistes cyclables et aux sentiers pédestres, le gouvernement du Canada veille à ce que les résidents de Tecumseh aient accès à des options de transport actif durables et de grande qualité pour les années à venir », déclarait Irek Kusmierczyk lors de la conférence de presse.

Le gouvernement du Canada investit 3,69 millions $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural et du Fonds pour le transport actif, et la municipalité de Tecumseh fournit plus de 2 millions $.

« En développant nos trajets de transport actif et en ajoutant des solutions de transport en commun sans émissions, nous pouvons aider à améliorer les liens communautaires et contribuer à rendre Tecumseh plus propre et plus verte. Il est important d’investir dans les infrastructures locales, car elles sont essentielles à la promotion de modes de vie sains et dans le mieux-être de notre collectivité », ajoutait Gary McNamara.

Le transport actif désigne le déplacement des personnes ou des marchandises grâce à l’activité humaine. Le transport actif comprend notamment la marche, le cyclisme et l’utilisation d’aides à la mobilité hybrides ou à propulsion humaine comme les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

Source : gouvernement du Canada

Photo : Le maire Gary McNamara annonce l’investissement de 3,6 millions du fédéral.