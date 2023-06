Richard Caumartin

Les membres du Club Richelieu Windsor (CRW) et de la Résidence Richelieu se sont réunis le 18 mai pour la présentation conjointe de leurs assemblées générales annuelles (AGA) au Collège Boréal.

Au programme : souper et présentation des invités, des rapports annuels de la présidente de la Résidence Richelieu, Carole Papineau, de la gérante de la Résidence, Solange Gauvin, et du président du Club, Alphonse Ngolo. Ce dernier avait préparé une prière à la mémoire du Richelieu Jules St-Denis et des locataires de la Résidence décédés depuis l’AGA 2021 (Lillian Boudreau, Jeanne Croteau, Michel Danis, Ginette Lapointe et Laura Tardif).

Les Richelieu ont aussi eu une pensée pour les membres de la communauté francophone récemment décédés, Paul Chauvin et Hélène Chauvin (anciens membres du Club Richelieu Les Campagnards), ainsi que pour le rétablissement de Robert et Lorraine Chauvin.

Avant de procéder aux deux AGA, le Club a procédé à une cérémonie d’intronisation d’un nouveau membre : Pauline Morais.

Mme Morais a été enseignante au Csc Providence avant d’occuper les postes de conseillère, direction d’école et enfin, direction des services à l’élève. Depuis sa retraite en 2009, elle a siégé au comité consultatif de l’enfance en difficulté au Conseil et entrepris un deuxième mandat comme conseillère scolaire.

Elle a aussi été directrice musicale de la Chorale du tricentenaire pendant 20 ans, membre du comité des finances à la paroisse St-Jérôme, membre du comité de transition pour la famille de paroisses Windsor-Lac Ste-Claire et membre du comité pastoral francophone de cette famille de paroisses. Mme Morais est la fille du regretté Dr Paul Quenneville, ancien président, ambassadeur et gouverneur Richelieu International. Ayant déjà été membre Richelieu, elle revient et siège au conseil d’administration de la Résidence Richelieu.

Résidence Richelieu

La gérante de la Résidence Richelieu, Solange Gauvin, a indiqué dans son rapport qu’au cours de la dernière année, les fenêtres du côté sud de l’édifice dans la salle communautaire ont été teintées et toutes les serrures de l’immeuble ont été changées.

Son équipe a reçu une formation pour faire l’inspection des alarmes d’incendie tous les mois sur un plancher différent. Puis, elle a confirmé que le Réseau-femmes du Sud-Ouest avait introduit le programme « Plus jamais seule » aux résidentes pour offrir bénévolement des services d’accompagnement aux aînées.

Pour sa part, la présidente Carole Papineau avait une bonne nouvelle à annoncer à l’auditoire. « Avant mon arrivée comme présidente, les membres du CA, Michel Jacques-Gosselin, la gérance de l’époque (Anna et Cy Bulcke) et moi-même, avec l’appui de notre trésorier Donald Lassaline, avions fait une demande de subvention au niveau provincial, par l’entremise de la Ville de Windsor, avec l’espoir de recevoir des fonds pour moderniser les deux ascenseurs de la Résidence qui ont 33 ans et sont souvent en panne. Une subvention de 212 500 $ nous a été accordée. John Cooper s’est offert de prendre le dossier en main afin de trouver les devis et tout ce qu’il y a à faire avec ce beau et grand projet. Étant ingénieur, il est la personne idéale. Les travaux débuteront le 28 août pour se terminer fin novembre 2023 », mentionne Mme Papineau dans son rapport.

Club Richelieu

Parmi les nouveautés annoncées par le président du CRW, « un nouveau partenariat inédit signé avec l’Université de Windsor. C’est un signe de l’amélioration de la visibilité de notre Club au sein de la communauté francophone dans notre région », explique Alphonse Ngolo.

En plus de faire des dons à certains organismes et d’octroyer des bourses, le CA du CRW s’est doté d’un local au Collège Boréal qui servira de bureau et de lieu pour la conservation des archives du Club.

« Notre CA est en train de mettre tout en œuvre pour ajouter l’option de paiement de nos soupers et cotisations en ligne sans toutefois refuser le paiement sur place pendant nos soupers. Nous réfléchissons aussi sur le type d’activités à tenir à l’extérieur pour attirer le plus de jeunes au sein du CRW. Le fonctionnement de notre CA se mesure en sa capacité à tenir les réunions, à organiser les soupers et le Bal des présidents.

« Toutes ces tâches ont été accomplies avec brio par notre équipe mais bien au-delà. Nous avons fait la promotion de notre organisme dont la preuve est la quinzaine de nouveaux membres intronisés au cours de notre mandat, et plusieurs autres francophones ont exprimé le désir de devenir membre », conclut M. Ngolo.

Photo (Tom Sobocan) De gauche à droite : Élise Mboyo, Carole Papineau, Pauline Morais, Alphonse Ngolo et Ray Vigneux.