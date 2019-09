Les dirigeants de la Ville de LaSalle ont accueilli plusieurs invités, partenaires communautaires et membres des médias pour le lancement officiel du premier festival Rendez-vous Voyageur qui sera proposé au parc Gil Maure, 1180 chemin Front à LaSalle, le long de la rivière Détroit, les 20 et 21 septembre prochains.

Pendant deux jours, les visiteurs pourront voir d’authentiques reconstitutions du XVIIe siècle, des présentations interactives et des campements de voyageurs comme à l’époque des premiers colons. L’histoire des Premières Nations et des voyageurs français sera mise en évidence, et plusieurs activités pour toute la famille feront partie de la programmation.

Le maître de cérémonie pour ce lancement au Centre civique de LaSalle était le conteur et acteur Douglas Robinson (Jacques de Guerre). Une cérémonie traditionnelle autochtone de purification avec Isaiah Kicknosway, originaire de l’île des Premières Nations Walpole, a lancé les festivités.

Le maire de LaSalle, Marc Bondy, a accueilli les participants et les a remerciés chaleureusement au nom du conseil municipal. Parmi les partenaires francophones de Rendez-Vous Voyageur, le directeur général du Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (CCFWEK), Didier Marotte était présent pour remercier la municipalité pour la reconnaissance historique et culturelle des Franco-Ontariens, premiers établis dans la région, et les autres partenaires communautaires qui participent à ce festival, notamment l’ACFO WECK, le Conseil scolaire Viamonde et le Conseil scolaire catholique Providence.

Également au rendez-vous, Cris Kohl, historien et auteur de The Wreck of the Griffon, qui retrace le passage de René-Robert Cavelier Sieur de LaSalle dans la région, a présenté et autographié son livre. Puis, un joueur de flûte artisanale, Peter Gilbert a offert une prestation musicale. Les invités ont ensuite été conviés à un dîner typique de l’époque des XVIIe et XVIIIe siècles, soupe traditionnelle avec courges servi dans un bol en pain, crêpes fabriquées avec du riz sauvage, de la tourtière de chevreuil, de la perchaude du lac Érié et un breuvage fait avec du sirop d’érable, de l’eau, des bleuets et de la sauge, très populaire à cette époque.

Une réunion aura lieu bientôt entre les partenaires et les organisateurs pour fignoler les détails de la programmation. Chose certaine, le vendredi 20 septembre sera une journée destinée aux jeunes, un partenariat avec les conseils scolaires francophones et le CCFWEK qui organisera un camp de jour avec différentes activités. De plus, des efforts sont déployés par les organisateurs pour attirer les aînés au cours de la journée pour visiter le site et participer aux festivités. En soirée, un gala aura lieu au coût de 100 $ le billet où il y aura un souper et un spectacle musical. Samedi sera une journée ouverte avec, entre autres, des tambours, des démonstrations de lacrosse, plusieurs exposants et artisans, apprentissage de la culture des Premières Nations, cuisine traditionnelle et prestations musicales de 10 h à 21 h. Le tout se terminera par des feux d’artifice. Un rendez-vous historique pour lequel les renseignements sont affichés sur le site www.lasalle.ca/rendezvous.

PHOTO: Les organisateurs, partenaires et principaux acteurs de Rendez-Vous Voyageur à LaSalle