(R.C.) En novembre, une collaboration de trois artistes locaux a mené à une exposition intitulée Deck the Walls (Habillez vos murs) à la galerie ArtSpeak de Windsor. Les toiles présentées mettaient en vedette les œuvres de Nora Harvey, Stephanie Mason et Maude Chalifour (secrétaire de la paroisse St-Jérôme) juste à temps pour la période des Fêtes. Outre les tableaux, il y avait des estampes, des cartes de vœux et de nombreuses idées-cadeaux.

Cette activité était présentée pendant le marché annuel des Fêtes du quartier Walkerville. Pour Maude Chalifour, il s’agissait d’une première occasion d’exposer en petit groupe ses œuvres pendant deux semaines.

Mme Chalifour est déménagée à Windsor en 2017 pour rejoindre sa sœur qui habite la région depuis une vingtaine d’années. « Je suis née et j’ai grandi au Québec, dit-elle. Après avoir obtenu mon diplôme d’un programme d’arts visuels et médiatiques près de ma ville natale, j’ai déménagé dans l’Ouest canadien et j’ai fait des Rocheuses ma maison pendant plusieurs années avant de venir m’installer en Ontario.

« Pendant cette période, j’ai développé une passion pour la nature et les montagnes. Ma force est la représentation du mouvement. J’utilise du fusain, de l’encre, de la peinture acrylique et de la pyrogravure. Mon souhait est de faire sentir la paix de la nature aux personnes qui achètent ou voient mes œuvres », ajoute l’artiste.

Son inspiration vient de la nature et de l’amour de Dieu. Chacune de ses œuvres possède sa petite histoire spirituelle qui prend vie pendant qu’elle crée son art. Par exemple, cette pensée lui est venue à l’esprit lorsqu’elle a créé son œuvre semi-figurative intitulée « Force pour sagesse », une peinture acrylique de texture épaisse appliquée à la spatule sur toile.

« Quand vous grandissez dans la vie, vous devenez plus fort à l’intérieur. Pour grandir, vous avez besoin de détermination, de patience et de persévérance. Les oiseaux de proie utilisent ces caractéristiques pour survivre donc, ils deviennent très forts! Pour certaines cultures, les hiboux représentent la mort. Une transition dans la vie commence toujours avec la mort de notre ancienne personnalité pour que nous puissions changer et nous améliorer. Et enfin, son regard! Ça crie attention et détermination. Ne cligne pas des yeux. »

À l’heure actuelle, Mme Chalifour travaille sur un projet de trois tableaux regroupés représentant Castle Mountain, sa montagne préférée du parc national de Banff en Alberta. Ses œuvres sont toutes exposées sur la page Facebook Maude and Arts et sur artogalleria.com, un site où exposent, entre autres, plusieurs artistes francophones.

7616a : Maude Chalifour devant « Force pour sagesse »