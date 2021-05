Les enfants d’abord, un organisme d’intervention précoce de Windsor, collabore avec le Centre Offord d’études de l’enfant de l’Université McMaster pour le lancement d’une étude sur l’art d’être parent et le soutien aux familles. Intitulée Promouvoir des familles en santé, l’étude évaluera deux nouveaux programmes sur l’art d’être parent et d’autres programmes actuellement offerts par l’organisme communautaire.

L’objectif consiste à comprendre si les familles profitent des deux programmes sur l’art d’être parent fondés sur des données probantes que le Centre a élaborées, soit le programme Triple P (pratiques parentales positives) et le programme Cercle de sécurité parental.

« Les deux programmes proposent aux parents et aux aidants des moyens d’acquérir des habiletés pratiques qui peuvent aider à réduire les comportements et les émotions difficiles chez les jeunes enfants et à renforcer les relations familiales, explique Andrea Gonzalez, professeure agrégée et chaire de recherche du Canada en interventions préventives et santé familiale, Centre Offord. Nous voulons savoir lesquels des programmes profiteront le plus aux familles et à leurs enfants et si ces programmes sont meilleurs que ceux qui existent déjà. »

Selon les recherches, les programmes sur l’art d’être parent peuvent améliorer l’adaptation émotionnelle et comportementale des enfants, et améliorer le bien-être psychosocial des parents. L’équipe de l’étude a recueilli des renseignements sur la santé mentale des enfants et les programmes sur l’art d’être parent auprès de nombreux organismes communautaires.

La présente étude intervient à un moment où la COVID-19 a augmenté les niveaux de difficulté pour les familles. Dans le sondage auprès des parents de l’Ontario de 2020 du Centre Offord, 40 % des parents ont indiqué que le comportement et l’humeur de leurs enfants s’étaient détériorés et que leurs enfants se « portaient plus mal » depuis le début du confinement, seulement 12 % ayant indiqué que leurs enfants allaient mieux. Les résultats les plus surprenants sont les niveaux extrêmement élevés de dépression parmi les aidants et les parents, et le fait que les enfants s’en sortent moins bien depuis le début de la pandémie.

« L’étude fournira des données probantes très nécessaires au sujet de la mise en œuvre et de l’efficacité des programmes sur l’art d’être parent au Canada, particulièrement la promotion de relations familiales saines, souligne Mme Gonzalez. En prenant part à cette étude, les parents et les aidants pourraient avoir une attitude plus positive envers eux-mêmes, les compétences et les stratégies en matière de soins, et sentir également qu’ils aideront d’autres parents ou aidants à l’avenir. »

« Nous recherchons activement des familles ayant des enfants âgés de deux à six ans qui pourront s’inscrire à cette étude, indique Lori Kempe, directrice générale des Enfants d’abord. Les programmes seront offerts à distance, et nous sommes en mesure d’aider les familles qui ne disposent pas de la technologie ou d’un accès à Internet afin qu’elles puissent participer.

« En outre, pour remercier les parents du temps et des efforts qu’ils auront consacrés à l’étude, nous leur enverrons des cartes-cadeaux une fois qu’ils auront terminé les entrevues requises. Les enfants recevront également un petit cadeau. Les familles ayant des enfants âgés de 2 à 6 ans qui veulent participer peuvent communiquer avec Les enfants d’abord par téléphone au 519 250-1850, poste 0 ou par courriel à info@children-first.ca.

SOURCE – Les enfants d’abord