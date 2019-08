Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) vient d’annoncer, le 12 août dernier, le lancement du Programme des jeunes ambassadeurs de l’économie collective en Ontario. Ce programme est rendu possible grâce à une contribution financière reçue de la part d’Emploi et Développement social Canada (EDSC).

Par le biais du programme Service Jeunesse Canada de EDSC, en 2019, 24 jeunes Ontariens auront l’occasion de participer à une fin de semaine de formation à Ottawa. Les participants en apprendront davantage sur l’économie sociale et coopérative dans la province, sur les questions de l’engagement, de la participation citoyenne ainsi que du bénévolat. En repartant vers leurs communautés, ils pourront ainsi devenir de réels ambassadeurs de l’économie collective et contribuer à développer un réseau de jeunes engagés et dynamiques, engagés au coeur des défis d’aujourd’hui et de demain.

Pour participer, les jeunes (âgés entre 16 et 30 ans) devront soumettre leur candidature et démontrer au comité de sélection leur dévotion et leur engagement envers leur communauté. Le projet se veut inclusif, ouvert à la participation de tous, et bilingue (français / anglais). Tous les renseignements concernant la participation, les règlements, les exigences et le formulaire de demande seront bientôt disponibles sur le site web du CCO.

Pour sa part, Julien Geremie, directeur général de l’organisme, était extrêmement fier du fait que le CCO puisse offrir ce programme. « Les questions de l’engagement dans la vie communautaire et de la participation citoyenne ainsi que du bénévolat actif sont au coeur de notre réflexion depuis longtemps. Nous espérons ainsi pouvoir contribuer à créer un réseau dynamique et prospère, tout en bénéficiant aux jeunes de la province. »

SOURCE : Conseil de la coopération de l’Ontario