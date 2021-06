Le conseil d’administration de l’ACFO régionale Windsor-Essex et Chatham-Kent (ACFO WECK) a convié ses membres et la communauté à son assemblée générale annuelle (AGA) virtuelle le mercredi 16 juin. La rencontre a débuté avec le mot de bienvenue du président sortant de l’organisme, François Nono, suivi de l’élection de la présidence d’assemblée (Elisabeth Brito).

La directrice générale de l’ACFO WECK, Gisèle Dionne, a présenté un résumé des activités de la dernière année qui, malgré les restrictions imposées par la pandémie de COVID-19, a été plutôt occupée pour son équipe. Les programmes et activités étaient présentés en ligne pour la grande majorité, et le public a bien répondu en participant activement.

Ainsi, le Festival du livre de Windsor au cours duquel l’ACFO invite des auteurs de la francophonie canadienne et internationale à rencontrer le public et à discuter de leurs œuvres. Pendant la Semaine de l’immigration francophone, l’organisme a organisé la projection du film de l’ONF Femmes Debout, et offert des cours de danse africaine durant le Mois de l’histoire des Noirs en février.

L’ACFO participe activement à la table de concertation Franco-Info pour les organismes francophones de la région et préside divers sous-comités. De plus, le Jour des Franco-Ontariens, le 25 septembre, l’ACFO invite la communauté à illuminer les édifices, maisons et écoles en vert et blanc, les couleurs du drapeau franco-ontarien.

Il y a aussi le traditionnel lever du drapeau devant les hôtels de ville et les écoles de langue française de la région où des centaines de jeunes et des membres de la communauté se réunissent. L’an dernier, le succès du spectacle LGS en mode ciné-parc à Tilbury s’ajoute à cette liste.

Pour célébrer le 25 septembre, l’ACFO organise également LE FRENCH PART’EH qui aura lieu encore cette année au restaurant chez Mazaar’s Lebanese Cuisine. « LE FRENCH PART’EH offre une belle occasion aux francophones et francophiles de la région de se rassembler et de prolonger les festivités entourant les célébrations du jour des Franco-Ontariens, confirme Mme Dionne.

« En raison de la pandémie, cette année, nous devons procéder un peu différemment. La soirée aura lieu à l’extérieur sur la terrasse du restaurant, tout en respectant les protocoles sanitaires en vigueur et la distanciation sociale. Nous limitons également le nombre de participants à un maximum de 50. Nous encourageons les gens à acheter leurs billets le plus tôt possible. Pendant cette période difficile, le soutien de la communauté est plus important que jamais. »

Quelques nouveautés cette année avec les projets Passep’ART et Vice-Versa, une série d’ateliers pour les élèves des écoles de langue française.

L’organisme est l’un des partenaires du Concours LOL-Mort de rire Desjardins pour les jeunes humoristes en herbe, a offert des cours virtuels de Zumba en ligne et des soirées de peinture avec l’artiste Christine Paris.

La directrice générale a conclu son rapport en soulignant le déménagement de l’organisme l’hiver dernier dans l’édifice du Carrefour communautaire francophone situé au centre-ville. Bref, une année bien chargée.

Pour sa part, François Nono a présenté le rapport de la présidence. Il a parlé de la mise en place d’un nouveau budget provisionnel pour l’ACFO et la création d’un comité de rédaction des demandes de subvention pour aider les employées dans leurs tâches au quotidien.

« Nos objectifs sont de concevoir une planification stratégique quinquennale, faire un suivi du projet du monument francophone et rapprocher l’ACFO un peu plus de la communauté, en commençant par les jeunes qui sont notre avenir », a conclu le président sortant.

Enfin, quatre postes au sein du conseil d’administration ont été comblés par acclamation. Isabelle Stein, Mouna Baalbaki, Michel-Jacques Gosselin et Carole Papineau se joignent à l’équipe.