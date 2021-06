Le Club Richelieu Windsor a annoncé récemment le décès de l’un de ses membres. « C’est avec grande tristesse, mais avec de bons souvenirs, que je vous annonce le décès de notre confrère Richelieu Armand Labonté, à l’âge de 88 ans le 16 juin 2021, écrivait le président du Club, Tom Sobocan.

« Armand était membre Richelieu depuis 15 ans. Il était très fier de sa francophonie et était bien connu dans la communauté francophone de Belle-Rivière et de Windsor. J’ai parlé avec Marie Paquin, la grande amie d’Armand, pour lui exprimer mes condoléances de la part de tous les membres du Club Richelieu Windsor. »

M. Labonté est né en 1932 à Saint-Camille au Québec. Il a commencé à travailler dès l’âge de 15 ans dans une usine de textile, puis comme draveur dans l’industrie forestière pour contrôler la libre flottaison des troncs d’arbres coupés qui sont jetés dans un cours d’eau pour se rendre à l’usine de pâte et papier. Il a conduit ses grands-parents à Windsor pour visiter leur fils et s’est trouvé un emploi assez facilement et n’est plus jamais retourné vivre au Québec.

M. Labonté était très dévoué et attaché à sa culture canadienne-française. Il était l’un des membres fondateurs de Place Concorde, un membre du Club de l’âge d’or Jean-Paul II et un fidèle paroissien de l’église Saint-Jérôme.

Son passe-temps favori était le jardinage dans lequel il excellait.

Son départ laisse un grand vide dans la communauté. Les funérailles ont eu lieu le mardi 22 juin à l’église St-Jérôme.

En sa mémoire, vous pouvez faire un don au Centre régional de cancérologie de Windsor ou à l’Hospice du comté de Windsor-Essex. Toutes nos condoléances à la famille et aux amis de M. Labonté.

PHOTO (crédit : Tom Sobocan) – Armand Labonté et Marie Paquin