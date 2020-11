Le gouvernement de l’Ontario accorde un million $ à 30 organismes dans le cadre du Programme d’appui à la francophonie ontarienne (PAFO) 2020-2021. Les projets sélectionnés couvrent plusieurs secteurs clés notamment la santé et le bien-être, les technologies de l’information, les services communautaires, les arts et la culture. Chacun de ces projets permettra de célébrer et d’outiller la communauté francophone de l’Ontario.

L’annonce a été faite le 28 octobre par Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones.

« Notre gouvernement reconnaît que la communauté francophone de l’Ontario représente un levier économique important et que les entrepreneurs et les entreprises francophones contribuent grandement à la prospérité de l’Ontario », déclare la ministre Mulroney. C’est pourquoi nous appuyons les organismes qui servent les francophones tout au long de la pandémie et qui contribuent au dynamisme de la communauté franco-ontarienne ».

Le PAFO aide à soutenir la vitalité de la communauté franco-ontarienne en mettant l’accent sur la promotion de la langue française et le développement socio-économique de la communauté francophone de l’Ontario. Ce programme vise à améliorer les services de première ligne et à renforcer la capacité des organismes à offrir des services en français. Les projets sélectionnés se dérouleront à partir du 15 octobre 2020 et doivent se terminer au plus tard le 31 mars 2021.

La Girouette

Parmi les organismes récipiendaires d’une subvention du PAFO, le Centre communautaire de Chatham-Kent La Girouette reçoit un montant de 18 000 $ pour son projet « J’ai le goût de lire » qui vise à améliorer la visibilité de l’organisme, et à faciliter l’accès aux livres et aux ressources en français en créant un site Web et une mini bibliothèque francophone.

« Le centre communautaire de Chatham-Kent La Girouette contribue de façon significative à la vitalité culturelle de la communauté de Chatham-Kent, a mentionné Rick Nicholls, député de Chatham-Kent et Leamington. En soutenant le centre, notre gouvernement fait preuve de son engagement à aider la communauté franco-ontarienne à passer au travers de la pandémie afin qu’elle puisse s’épanouir. »

« Nous voulons ravoir une présence sur internet, explique la vice-présidente de La Girouette, Marthe Dumont. Sur notre nouveau site, il y aura une bibliothèque de livres en français que les gens pourront réserver et venir chercher à notre Centre communautaire à Chatham. Ils pourront aussi venir lire ces livres ou autres magazines que nous rendrons disponible dans nos locaux si, bien entendu, la situation sanitaire nous le permet. Nous visons que tout soit en place pour février 2021. » Le Centre possède déjà une collection de livres usagés à laquelle il ajoutera de nombreux livres neufs.

Services à la famille Windsor-Essex est un autre organisme du Sud-Ouest qui reçoit des fonds du PAFO. Un montant de 27 220 $ permettra d’améliorer l’accès aux ressources pour la communauté francophone de Windsor-Essex en mettant à jour la version française du site Web de Family Services et en développant du matériel promotionnel ciblant le marché francophone.

Cette annonce reflète l’engagement de l’Ontario envers le développement communautaire et économique francophone et fait suite à un investissement de 500 000 $ récemment annoncé par le gouvernement pour soutenir la création d’un réseau économique francophone et pour promouvoir les biens et services franco-ontariens.

SOURCE – gouvernement de l’Ontario

PHOTO – Rick Nicholls, député provincial de Chatham-Kent et Leamington