Dans le cadre de la Semaine nationale de l’immigration francophone, le Centre d’orientation des adolescents (COA) de Windsor a de nouveau mis à la disposition des membres des communautés immigrantes des vêtements et autres articles utiles à l’aube de la saison hivernale. Les articles offerts généreusement par des membres et organismes de la communauté ont été déposés les 13 et 19 octobre derniers au COA et conservés en quarantaine pendant trois jours à cause de la pandémie de COVID-19.

Les employés du Centre ont ensuite fait le triage pour la remise aux clients désignés par les travailleurs en établissement dans les écoles (TÉÉ) et les jeunes qui fréquentent le COA. Selon Marie-Ève Stroesser, directrice du COA, la communauté a une fois de plus répondu avec enthousiasme à cette initiative lancée il y a plusieurs années par le CCFWEK.

« Nous avons reçu beaucoup de dons de la part de la communauté francophone le premier soir, tellement que les gens nous demandaient s’ils pouvaient revenir un autre jour avec d’autres items à offrir à nos clients, raconte-t-elle. Nous avons donc ajouté un autre soir à l’horaire afin que les gens puissent nous apporter leurs dons. »

« Les dons offerts étaient variés et pour tous genres de besoins des familles immigrantes. Des vêtements pour les nouveau-nés et pour tous les âges, des articles de sports, des jouets, des bottes d’hiver, des gants, mitaines et manteaux, idéals pour le mois de novembre et qui aideront nos clients à passer au travers de l’hiver, de la literie, des serviettes, tapis de bain, sacs de sport, d’école et sacs à main, et même une robe de mariée faisait partie des nombreux articles reçus. Des gens nous ont même préparé des boîtes avec tout le nécessaire pour une famille, allant de la nourriture aux produits d’hygiène », ajoute-t-elle.

Cette année, son équipe a dû utiliser toutes les salles du Centre pour disposer tout le matériel reçu. Une douzaine de jeunes qui fréquentent l’organisme sont venus choisir ce dont ils avaient besoin, mais ils pouvaient revenir plus tard avec d’autres membres de leur famille.

L’année dernière, une cinquantaine de personnes se sont approvisionnées, mais cette année, à cause de la COVID-19, ce nombre a augmenté. Les familles desservies par le Centre et les TÉÉ étaient invitées à venir se servir entre le 3 et le 5 novembre jusqu’à épuisement des stocks. « Le but est de tout donner! », conclut Marie-Ève Stroesser.

Parmi les autres activités prévues la première semaine de novembre, le Comité local en immigration francophone de Windsor-Essex et Chatham-Kent présentait des courts et longs métrages en ligne pour tous les âges sur les sites Facebook du CCFWEK et de l’ACFO WECK.

PHOTO – Le Centre d’orientation des adolescents a mis à la disposition des membres des communautés immigrantes des vêtements et autres articles utiles à l’aube de la saison hivernale.