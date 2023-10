Richard Caumartin

C’était jour de recueillement le 16 septembre dernier à l’église de la Visitation de Comber alors que la communauté francophone de la région et la famille de Paul Chauvin se sont réunies pour ses funérailles.

On se souviendra que Paul Chauvin a tragiquement perdu la vie le 25 avril dernier dans une collision mortelle sur le chemin Tecumseh Est à Windsor. Il avait 91 ans. Sa belle-sœur Hélène Chauvin a également perdu la vie dans cet accident.

En reconnaissance des contributions importantes de M. Chauvin à l’éducation catholique de langue française, les drapeaux des édifices et établissements du Conseil scolaire catholique Providence étaient en berne les 15 et 16 septembre.

« Fier d’être francophone et catholique, M. Chauvin a su faire rayonner ses valeurs et sa vision au sein de nos communautés scolaires pendant de nombreuses années et ainsi contribuer au rayonnement de nos écoles. Le Csc Providence a pu compter sur son leadership rassembleur et son énergie sans borne alors qu’il était directeur de l’école l’Essor à Tecumseh. Il a également participé à la préparation et l’organisation des fêtes du Tricentenaire, en plus d’avoir été membre de nombreux organismes et clubs, notamment Place Concorde, l’ACFO de Windsor-Essex-Chatham-Kent, le Club Richelieu et le Centre culturel St-Cyr », pouvait-on lire sur le communiqué du conseil scolaire.

« Un pilier de la francophonie nous a quittés, mais il nous a laissé un legs immense qui continue de servir au rayonnement de l’éducation catholique de langue française ainsi qu’au bien-être de nos communautés scolaires. Au nom du Csc Providence, je tiens à offrir mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Chauvin. Que Dieu vous apporte la sérénité, l’espoir et la paix. Mes pensées et mes prières vous accompagnent », conclut le président du Conseil, Jacques Kenny.

Photos (Tom Sobocan) : Lorraine Chauvin fait ses adieux à son mari au cimetière de l’Annonciation.