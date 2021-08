Le 30 juin dernier, l’Association des communautés francophones de l’Ontario, Windsor-Essex et Chatham-Kent (ACFO WECK) a choisi une nouvelle présidence en la personne de Kelsey Santarossa. Elle fait partie du conseil d’administration (CA) de l’organisme depuis deux ans et demi. Elle travaille à Workforce Windsor-Essex et est également conseillère municipale à Lakeshore.

« Lorsque j’ai commencé à l’ACFO, les membres m’ont accueillie à bras ouverts, dit-elle. Je voyais toujours les mêmes visages familiers au sein de la francophonie locale et je tenais à contribuer pour engager la relève bilingue dans la communauté, de jeunes professionnels qui ont beaucoup à offrir. Je veux inspirer les jeunes à s’impliquer dans le développement de la communauté. Il existe différentes façons de le faire, et cela inclut l’accueil des nouveaux arrivants dont la première ou la deuxième langue est le français. »

La nouvelle présidente sera appuyée par une équipe motivée et représentative de la région.

« Une des premières choses que nous aimerions faire est de revoir notre plan stratégique pour mieux servir nos communautés. Il y a plusieurs nouveaux membres autour de la table et il sera intéressant de voir quels projets ou événements nous pourrons introduire au cours des prochaines années. Il y a huit membres au sein du CA et je constate que nous représentons bien les communautés desservies. La programmation et l’engagement communautaire sont au cœur de notre stratégie, alors nous souhaitons travailler avec les jeunes et les groupes ethnoculturels », assure Mme Santarossa.

Pour y arriver, elle compte s’entourer de nombreux partenaires. « Je souhaite pour l’avenir beaucoup de collaboration avec divers organismes de la région et nos bailleurs de fonds pour faire briller la francophonie, et offrir des services et programmes adéquats pour tout le monde, y compris les francophiles », conclut-elle.

Au cours des derniers mois, l’organisme a créé un site pour les membres de Bonjour/Welcome. Ce programme offre gratuitement la possibilité de promouvoir les entreprises et organismes qui offrent des services en français. Pour plus de renseignements, communiquer avec Michel Brassard à bonjourwelcome@acfoweck.ca.

(Crédit photo: courtoisie de Kelsey Santarossa)