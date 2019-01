La garderie et Centre de ressources Franco-Sol compte maintenant 11 garderies et deux centres On y va dans la région de Windsor-Essex. Le 17 janvier dernier, les responsables de Franco-Sol offraient une journée portes ouvertes à l’école élémentaire Saint-Ambroise à Saint-Joachim pour présenter aux familles un nouveau programme de garde des enfants avant et après les heures de classe.

Cet événement avait pour objectifs d’ouvrir officiellement le nouveau service de garde dans cette région, d’informer les familles présentes de l’existence de ce nouveau programme et de prendre de nouvelles inscriptions pour les enfants qui fréquentent l’école Saint-Ambroise. Une dizaine de familles étaient déjà inscrites lors de cette activité.

La journée portes ouvertes avait aussi pour but d’expliquer aux parents intéressés les avantages d’inscrire leurs jeunes enfants auprès de ce fournisseur de services en langue française. C’était aussi l’occasion de visiter l’endroit pour se rendre compte de l’environnement dans lequel vivront les enfants. « Le matin, la garderie ouvre ses portes vers 6 h 45 minutes tandis qu’en fin de journée, elles sont ouvertes de 15 h 15 à 18 h », précise Denise Weir, superviseure chez Franco-Sol.

Le 17 janvier, des activités étaient offertes pour agrémenter la cérémonie d’ouverture. Un goûter, des jeux et du bricolage avaient été prévus pour toute la famille afin de donner aux parents un avant goût de ce qui attend leurs enfants une fois inscrits à ce programme. Le nouveau site à Saint-Joachim a une capacité d’accueillir une trentaine d’enfants.

Franco-Sol vise dans un proche avenir d’offrir ses services dans d’autres écoles. Dans cette optique, l’organisme veut répondre aux besoins des parents pour plus de services de garde et prévoit agrandir ses locaux situés à l’école Sainte-Marguerite-d’Youville, à Windsor, afin de soulager les familles vivant dans ce secteur de l’Est de la municipalité.

Les garderies de Franco-Sol sont présentes dans la région depuis bientôt une trentaine d’années. Pour plus de renseignements sur le nouveau site de Saint-Joachim, visitez le site www.franco-sol.ca.

PHOTO: Kristen Fauteux, directrice des garderies de Franco-Sol, procède à la coupe du ruban officiel.

SOURCE: Gabriel Nikundana