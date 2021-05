Les travaux ayant commencé pour l’installation d’une infrastructure à large bande dans le comté d’Essex, plus de 540 foyers et entreprises de cette collectivité sont un peu plus près d’avoir accès à un service Internet rapide et fiable.

Les gouvernements du Canada et de l’Ontario ont chacun prévu jusqu’à 330 000 $ pour créer davantage de possibilités économiques et éducatives dans les zones rurales, éloignées et mal desservies du comté d’Essex par un réseau Internet à large bande moderne et amélioré.

Les travaux pour l’installation d’un réseau à large bande dans la collectivité de Lighthouse Cove ont commencé et le service sera offert à compter d’octobre 2021. Représentant un coût de 2,1 millions $, le réseau fournira un service Internet fiable à un nombre accru de foyers et d’entreprises dans les zones mal desservies du comté d’Essex.

Les contrats visant à étendre le service Internet à large bande par fibre optique dans le comté d’Essex ont été attribués par Southwestern Integrated Fibre Technology Inc. (SWIFT), une société à but non lucratif qui a été créée par des municipalités locales pour aborder la question de la connectivité dans le Sud-Ouest de l’Ontario. Jusqu’à présent, grâce à SWIFT, plus de 3 190 foyers et entreprises du Sud-Ouest de l’Ontario ont accès à un réseau à large bande amélioré.

« Il est essentiel pour les familles et les entreprises d’avoir accès à un service Internet à haute vitesse fiable, et la pandémie a amplifié les difficultés de ne pas avoir un service Internet de bonne qualité, a déclaré le député fédéral de Windsor–Tecumseh, Irek Kusmierczyk. Grâce à des investissements stratégiques et à sa collaboration avec des partenaires communautaires, notre gouvernement montre qu’il tient à relier à Internet les familles du Sud-Ouest de l’Ontario pour qu’elles puissent rester en contact avec leurs proches, travailler ou étudier à partir de chez elles, et accéder à des services essentiels. »

« L’installation d’une infrastructure à large bande dans le comté d’Essex aidera les entreprises à prendre de l’essor, à créer de nouveaux emplois et à relier un nombre accru de personnes aux services et aux renseignements dont elles ont besoin, a déclaré le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, Ernie Hardeman. La connectivité à large bande permet à nos entreprises locales d’accéder à une multitude de nouveaux clients en ligne et permet aux gens des collectivités rurales de communiquer immédiatement avec leurs amis et les membres de leur famille. Elle leur offre en outre des possibilités dans le domaine de l’enseignement ainsi qu’une foule d’autre services, dont des soins de santé. »

« Vu les nombreuses difficultés que crée la COVID-19, notre gouvernement sait qu’il est important d’avoir un accès rapide et fiable à Internet en Ontario, a déclaré le député provincial de Chatham–Kent–Leamington, Rick Nicholls. Cette annonce pour Lighthouse Cove profitera aux entreprises qui cherchent à se relier au monde entier, ainsi qu’aux propriétaires qui ont besoin d’un service par fibre optique pour leurs études et leurs besoins personnels. »

Les efforts se poursuivent pour combler les lacunes dans l’accès au service Internet à large bande dans le Sud-Ouest par un investissement fédéral-provincial de plus de 191 millions $, qui permettra d’offrir un service Internet rapide, fiable et abordable à des milliers de foyers et d’entreprises. Cela permettra aux collectivités d’attirer de nouvelles entreprises, de renforcer les économies locales et de créer davantage de possibilités et d’emplois bien rémunérés dans l’Ontario rural.

SOURCE – gouvernement de l’Ontario