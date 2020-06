Les mesures liées à la pandémie de la COVID-19 créent un sombre climat d’embauche alors que les projets de recrutement au Canada ne s’annoncent pas prometteurs. Les employeurs canadiens annoncent un climat de recrutement sombre pour les trois prochains mois, et ce, d’après les derniers résultats de l’Enquête de ManpowerGroup sur les perspectives d’emploi, la plus vaste enquête prospective au monde en matière d’emploi.

Ce sont les employeurs dans la fabrication de biens non durables qui annoncent les meilleures prévisions sectorielles et les employeurs dans les provinces de l’Atlantique qui transmettent les meilleures prévisions régionales, bien que celles-ci se trouvent en terrain négatif (-1 %).

Une fois les données corrigées des variations saisonnières, la prévision nette d’emploi nationale s’établit à -10 %, ce qui représente des chutes de 19 points de pourcentage par rapport au taux du trimestre précédent et de 21 points d’une année sur l’autre. Les employeurs dans huit des dix secteurs d’activité canadiens et dans chacune des quatre grandes régions comptent réduire leurs effectifs au prochain trimestre.

L’enquête menée auprès de plus de 1 000 employeurs partout au pays révèle que 12 % des employeurs canadiens comptent accroître leurs effectifs au cours du troisième trimestre 2020, alors que 17 % s’attendent à les réduire. Enfin, parmi les employeurs interrogés, 60 % n’envisagent aucun changement et le dernier 11 % n’ont toujours pas fixé leurs intentions en matière de dotation pour le trimestre à venir. La pandémie de la COVID-19 a eu des répercussions directes sur les entreprises, 71 % des organisations ayant répondu au sondage ont indiqué que leurs activités se sont arrêtées ou ont été suspendues en raison de l’épidémie. Malgré cela, 59 % des employeurs s’attendent à reprendre leur rythme d’embauche pré-COVID-19 au cours des 12 prochains mois.

« En raison des restrictions imposées aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19, il n’est pas surprenant de voir des prévisions d’embauche sombres, a déclaré Darlene Minatel, directrice nationale de ManpowerGroup Canada. Les entreprises qui embauchent actuellement se situent en fait en général dans la catégorie des services essentiels ou offrant un soutien aux services essentiels. La catégorie des travailleurs essentiels tend tout de même à s’étendre au-delà de ceux qui naviguaient la crise, comme les commis d’épicerie et les contrôleurs de fièvre, pour comprendre également ceux qui nous aideront à la sortie. Nous pensons en outre aux rôles dans le secteur des TI, comme les fabricants de composantes et les concepteurs d’applications, qui guident le virage vers le télétravail et les options de travail plus souples. »

Des gains d’effectifs ne sont prévus pour le troisième trimestre de 2020 que dans deux des dix secteurs d’activité canadiens. Les meilleures prévisions sectorielles sont transmises dans la fabrication de biens non durables (+8 %) et dans les services (+2 %). Une baisse des effectifs est toutefois annoncée pour le trimestre à venir dans les huit autres secteurs d’activité. En comparaison du trimestre précédent, les projets d’embauche ralentissent dans neuf secteurs et ne progressent que dans un. Tous les secteurs communiquent cependant des perspectives moins favorables que l’an dernier pour le trimestre comparable.

Ce sont les employeurs dans les provinces de l’Atlantique qui communiquent les meilleurs projets d’embauche à l’échelle régionale avec une prévision d’emploi de -1 %, taux qui représente toutefois une baisse de neuf points de pourcentage par rapport au trimestre précédent et une chute de 17 points par rapport au sondage de l’an dernier. Les perspectives d’embauche sont encore plus restreintes au Québec (-8 %) et en Ontario (-12 %), et se révèlent pessimistes dans l’Ouest canadien (-16 %).

Parmi les 47 marchés desservis par Manpower au Canada, les gains d’emplois les plus importants sont attendus à Kitchener/Cambridge, Ont (+20 %), Burnaby-Coquitlam, C.-B. (+10 %), Charlottetown, Î.-P.-E. (+8 %), Cap Breton, N.-É. (+7 %) et Saskatoon, Alb (+1 %).

Les résultats complets de l’Enquête de ManpowerGroup sur les perspectives d’emploi peuvent être téléchargés à partir du site www.manpowergroup.ca/meos. Le sondage portant sur le quatrième trimestre 2020 sera publié le 8 septembre prochain.

SOURCE : ManpowerGroup