De passage à Windsor le 13 août dernier, le premier ministre Doug Ford a annoncé que le gouvernement de l’Ontario fournira 30 millions $ aux municipalités dans le cadre du Programme des routes de raccordement aux routes principales.

Ces fonds leur permettront de construire de nouvelles routes et de nouveaux ponts ainsi que de réparer ou remplacer les routes et ponts existants. Cet investissement contribuera à créer des emplois et à faciliter le déplacement des personnes et des biens à mesure que la province se remettra de la COVID-19.

Doug Ford était accompagné de la ministre associée des Transports (GTA), Kinga Surma, et du ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, Monte McNaughton.

« L’objectif de l’investissement est bien plus vaste que l’amélioration de nos routes et de nos ponts. Il s’agit de créer de bons emplois dans les collectivités de toute notre province, de faire en sorte que nos entreprises puissent acheminer leurs produits vers les marchés et de permettre aux Ontariens d’arriver au travail à l’heure et de rentrer chez eux rapidement afin de pouvoir passer plus de temps en famille, a déclaré M. Ford. Cet investissement fait partie de notre plan conçu en Ontario pour promouvoir la croissance, le renouveau et la reprise économique. »

Le Programme des routes de raccordement aux routes principales fournit aux municipalités admissibles un financement pouvant atteindre 90 % des coûts admissibles de leurs projets, jusqu’à concurrence de 3 millions $ pour les projets de routes.

En réponse aux suggestions des municipalités, et tenant compte des coûts plus élevés de l’entretien et de la réparation des ponts par rapport aux routes, la province augmente de manière permanente le plafond de financement pour les projets de ponts, le faisant passer de 3 à 5 millions $.

Au titre du Programme, des fonds sont prévus pour la conception, la construction, le renouvellement, la remise en état et le remplacement des routes et des ponts municipaux qui relient entre elles des routes provinciales en traversant une collectivité ou qui relient une route provinciale à un poste-frontière.

« Les ponts et les routes de nos municipalités sont plus importants que jamais pour relier les gens aux emplois et favoriser la circulation des marchandises, a indiqué Kinga Surma. En augmentant le financement maximal pour les projets de ponts, nous aidons les municipalités à maintenir la sécurité de leurs infrastructures tout en réduisant la pression exercée sur leur budget. »

Soixante-dix-sept municipalités de l’Ontario sont admissibles à un financement provincial dans le cadre du Programme des routes de raccordement aux routes principales pour 2021-2022. Ces municipalités comptent au total quelque 352 kilomètres de routes de raccordement et 70 ponts.

Usine Ford

Après cette conférence de presse, le maire de Windsor Drew Dilkens s’est joint à Doug Ford et sa délégation pour une tournée de l’usine de moteurs Ford, un des principaux rouages de l’économie locale et nationale qui a su adapter ses opérations en réponse aux défis de la COVID-19 afin que les employés puissent travailler en toute sécurité.

« Nous sommes chez Ford Canada à Windsor pour reconnaître leur contribution dans notre lutte contre la COVID-19, racontait Doug Ford. Ces gens ont produit des millions de masques protecteurs, ont vendu 2,5 millions de ces masques au gouvernement canadien au prix coûtant de fabrication et ont offert gratuitement 100 000 visières protectrices à notre gouvernement. Merci! »

Puis, le premier ministre ontarien a rencontré les maires des municipalités du comté d’Essex, indiquant que de passer à la phase 3 dans cette région fut le résultat d’un effort régional.

C’est au restaurant italien Nico Taverna que la rencontre a eu lieu suivi d’un souper avec, entre autres, les maires de Windsor, Tecumseh, Lakeshore, Chatham-Kent, Leamington, Essex, et LaSalle. « Je veux remercier le propriétaire du restaurant, Nick Politi et toute son équipe pour leur accueil chaleureux et l’excellent repas qu’ils ont servi aux maires et députés lors de cette visite, conclut Drew Dilkens. Ils ont fait honneur à Windsor. »

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario

PHOTO – Doug Ford était accompagné du ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, Monte McNaughton, du maire de Windsor Drew Dilkens et de la ministre associée des Transports, Kinga Surma.