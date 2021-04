L’Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM) a dévoilé récemment les récipiendaires des prix Bâtisseur Paul Demers et Prix Hommage du Gala Trille Or 2021. Le prix Hommage permet de rendre hommage publiquement à un artiste ayant contribué à l’industrie musicale francophone de l’Ouest ou de l’Ontario et connu un succès global dans sa carrière. Cet artiste aura participé au rayonnement de la culture francophone sur la scène nationale et internationale et influencé la relève.

Le prix Bâtisseur Paul Demers permet de rendre hommage à une personnalité de l’industrie musicale qui s’est impliquée au sein de la musique francophone de l’Ouest ou de l’Ontario et a appuyé sa cause. Ce prix cherche à reconnaître une personne ayant eu un impact à long terme sur l’industrie musicale grâce à son travail et ses actions.

Prix Bâtisseur Paul Demers : Jean Malavoy

Jean Malavoy a occupé plusieurs fonctions clés au sein des communautés francophones du Canada. Il était corps et âme avec sa communauté. À titre de responsable adjoint au bureau franco-ontarien du Conseil des arts de l’Ontario (CAO) entre 1978 et 1991, il a été le souffle de nombreux organismes porte-paroles de la francophonie encore debout aujourd’hui. Pour n’en citer que deux : l’évènement Contact ontarois et la création de l’Association des professionnels de la chanson et de la musique. Il était considéré comme le philosophe culturel de l’Ontario français par ses pairs.

« Jean Malavoy était un homme d’une grande gentillesse et d’une grande générosité. Un homme toujours engagé avec une passion incroyable. Bien qu’on lui remette fièrement le Prix Bâtisseur Paul Demers, j’ai l’impression que l’on ne pourra jamais assez le remercier pour tout ce qu’il a fait pour l’Ontario français. Merci infiniment Jean! », déclare Stef Paquette, président du conseil d’administration de l’APCM.

Prix Hommage : Daniel Lavoie

Daniel Lavoie est un auteur, compositeur, interprète, comédien et poète. Ce Franco-Manitobain est une fierté pour tous les francophones de l’Ouest canadien.

Daniel Lavoie (crédit photo: Musique Canada)

Le public découvre Daniel Lavoie en 1979 avec la sortie de son troisième opus Nirvana bleu, dont les chansons Angéline, La danse du smatte et Boule qui roule tournent beaucoup à la radio. L’album est louangé par la critique française. Il reçoit son premier Félix de l’interprète masculin de l’année en 1980 au Québec.

Les années 1998 et 1999 sont deux années charnières pour Daniel Lavoie. Alors qu’au Québec paraît la réédition remastérisée de huit de ses albums parus entre 1975 et 1992, il s’installe à Paris durant plusieurs mois pour participer au drame musical de Plamondon-Cocciante, Notre-Dame de Paris. Son interprétation de Frollo se poursuit avec des spectacles à Montréal, l’enregistrement de la version anglophone de Notre-Dame de Paris, des supplémentaires à Paris et une série de spectacles à Londres au printemps 2000.

Il écrit pour les grands noms tels que Bruno Pelletier, Roch Voisine, Céline Dion et bien d’autres. À ce jour, Daniel Lavoie compte 24 albums. Il fait entendre la francophonie de l’Ouest et la francophonie canadienne au grand complet, avec douceur et subtilité, à l’image de qui il est. Il est le récipiendaire du prix Hommage du Gala Trille Or 2021.

Le prix Bâtisseur Paul-Demers sera remis à titre posthume à Jean Malavoy lors de la soirée industrie du Trille Or qui aura lieu le 28 mai prochain. Le 11e prix Hommage sera remis à Daniel Lavoie lors du gala Trille Or, le 19 juin 2021, sur les ondes d’Unis TV. Les 10 derniers prix du Trille Or 2021 seront remis ce soir-là.

SOURCE – APCM

PHOTO (crédit: Patrick Woodbury) – Jean Malavoy