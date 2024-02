Alexia Grousson

Bon nombre de familles nouvellement arrivées dans la région ne sont pas toujours bien équipées pour affronter le froid hivernal. C’est ainsi qu’un don monétaire de l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) offert à l’Association des communautés francophones de l’Ontario de Windsor-Essex et Chatham-Kent (ACFO WECK) a permis d’acheter plusieurs manteaux pour les distribuer à la communauté.

« L’AEFO nous a approchés pour discuter d’un projet concernant les francophones dans le besoin. À l’ACFO, nous avions reçu notamment plusieurs demandes de familles pour des vêtements chauds afin de les aider à passer correctement l’hiver. Comme c’était une demande récurrente et d’actualité, car nous sommes en plein cœur de l’hiver, nous avons compris qu’il s’agissait d’une urgence. Nous avons donc utilisé cet argent pour acheter des manteaux », explique Gisèle Dionne, directrice générale de l’ACFO WECK.

Une cinquantaine de manteaux de toutes tailles ont été achetés en ligne. Cela a permis d’en avoir plus et à prix réduit. Avec l’argent restant, l’ACFO WECK a offert des cartes cadeaux à des associations communautaires.

« Nous sommes heureux d’avoir pu offrir des manteaux de qualité, chauds et épais, à des francophones dans le besoin », ajoute-t-elle.

Pour la répartition et la distribution des vêtements, l’organisme a eu le soutien du Centre communautaire francophone et du Réseau femme du Sud-Ouest de l’Ontario.

« Nous avons aussi eu des familles qui visitaient le Carrefour et qui sont reparties avec des manteaux. Par exemple, une famille nouvellement arrivée était au Carrefour pour une raison particulière et nous lui avons proposé des manteaux. Ces gens ont été tellement surpris et touchés qu’ils ont versé des larmes. Ils ont grandement apprécié l’aide reçue. C’était touchant à voir », conclut Gisèle Dionne.

Tous les manteaux ont trouvé preneurs et apporteront chaleur et réconfort pour les mois et années à venir.

Photo (FB ACFO WECK) : Florine Ndimubandi (à droite) offrent des manteaux à ces nouveaux arrivants.