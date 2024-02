Alexia Grousson

Pour une deuxième année consécutive, l’équipe de basketball L’Express de Windsor a commandité un Salon des métiers spécialisés pour les élèves de la 7e à la 12e année des conseils scolaires de la région et les étudiants du Collège St. Clair. L’événement a eu lieu le 7 février au Centre WFCU de Windsor.

Il a plus de 140 métiers spécialisés en Ontario et ils sont très en demande. Le Salon est donc l’occasion parfaite pour découvrir les possibilités de carrière et les apprentissages existants dès la 11e année.

Parmi eux se trouvaient plusieurs élèves de l’École secondaire Lamothe-Cadillac (ÉSLC) inscrits dans les sections menuiserie, fabrication, robotique coiffure et hôtellerie.

« C’était une occasion idéale tant pour nos élèves de découvrir des possibilités de carrière que pour ceux qui ont présenté les programmes que nous offrons. Ils étaient fiers de montrer de quoi ils sont capables et de promouvoir leur école, commente Nacima Zerouali, conseillère en orientation à l’ÉSLC.

« Par exemple, les élèves de la section cuisine avaient préparé 400 biscuits qu’ils ont distribués aux visiteurs. Ceux de la coiffure ont apporté leurs matériels et ont démontré leurs talents auprès des visiteurs volontaires. »

En plus du Salon, les élèves ont reçu une invitation à assister au match à domicile de L’Express de Windsor le soir même, des bons d’achat pour la nourriture et un sac rempli d’informations et d’articles promotionnels.

« Nous avons eu beaucoup de visiteurs à notre table. C’était aussi une belle occasion pour promouvoir la francophonie et montrer qu’il est possible d’étudier dans des métiers spécialisés en français à Windsor », conclut Nacima Zerouali.

Photo (École secondaire Cadillac-Lamothe) : Échantillons du travail des élèves de la section menuiserie