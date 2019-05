Comme Mère Teresa l’a toujours tellement bien dit : « Ce qui compte, ce n’est pas ce que l’on donne, mais l’amour avec lequel on donne ». C’est avec un énorme montant d’amour que quelques personnes de la communauté de Chatham-Kent se sont rassemblées, le 28 avril, pour partager le chemin avec 68,5 millions d’enfants, de femmes et d’hommes qui ont dû fuir leur foyer. La campagne d’éducation et de mobilisation 2018 de Développement et Paix-Caritas Canada voulait encourager toute la population à agir et à marcher en solidarité avec nos frères et soeurs du monde entier.

Le grand objectif mondial de Développement et Paix était de marcher ensemble un total de 40 075 km, soit l’équivalent de la circonférence de la Terre, en amassant des fonds pour venir en aide aux réfugiés qui, souvent, se retrouvent dans des camps de réfugiés dans un pays voisin. La petite équipe de Chatham-Kent a marché de l’école Saint-Philippe, à Grande Pointe, jusqu’à l’église Immaculée Conception, soit 7,5 km. Tout au long de notre marche, les gens portaient en eux la simple réflexion de notre Pape François : « Les réfugiés ne sont pas des numéros : ce sont des personnes, ils ont des visages, des noms et ils doivent être traités comme tels ». Partageons le chemin!

SOURCE: Anita Johnston

PHOTO : Les marcheurs de la communauté de Chatham-Kent