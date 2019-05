Des membres de la communauté ivoirienne éparpillés dans plusieurs villes de la province se sont rencontrés le samedi 27 avril au Collège Boréal pour fêter dans la joie leur toute première soirée culturelle au rythme de la danse et de la musique.

D’autres communautés afro-ontariennes, des responsables des conseils scolaires Providence et Viamonde, des représentants de l’administration locale, ceux du Club Richelieu sans oublier la présence de la députée néo-démocrate de Windsor-Tecumseh Cheryl Hardcastle étaient présents, un signe de solidarité entre les diverses communautés établies dans la région. Certains Ivoiriens de London, Mississauga et Toronto s’étaient également déplacés pour soutenir cette jeune association.

La fête a rassemblé presque toutes les communautés à majorité francophone de la région. Selon les estimations des organisateurs, plus de 250 personnes avaient marqué leur présence à cet événement culturel au cours duquel les participants de toutes origines ont profité de la musique pour célébrer.

Cette première fête des Ivoiriens à Windsor a connu un succès sans égal. « J’ai aimé la ponctualité, l’organisation, surtout la mobilisation car la quasi-totalité des représentants de toutes les communautés étaient là. De la bonne nourriture avec des plats typiquement ivoiriens et préparés de mains de maître étaient servis », explique Dorothée Ciza de la communauté burundaise.

Des invités de marque ont reçu des cadeaux authentiques de la Côte d’Ivoire dont des pagnes d’une qualité qui garantit le succès sur tout le continent et ailleurs, aussi inaltérable au fil des années. Ces tissus portent des symboles de la faune africaine comme des éléphants ou des femmes africaines au service de la famille.

« Une bonne musique, une bonne ambiance régnaient dans la salle et seuls des discours pertinents, courts et concis ont été permis », ajoute Dorothée Ciza. Selon Yao Barthélemy, président de l’Association ivoirienne Windsor-Essex, cette première sortie a connu une réussite totale. « Nous sommes contents : toute notre communauté était mobilisée. Des comités créés avec des rôles et tâches bien précis ont contacté tous les réseaux, même de bouche à oreille pour toucher le maximum de gens possible. Rien n’a été laissé au hasard et tout s’est passé comme prévu. Les prestations étaient aussi d’une qualité exceptionnelle. Je suis très fier de l’engagement des membres de notre communauté, surtout du succès enregistré auprès de toutes les communautés soeurs. La présence des communautés ontariennes et africaines de Windsor témoignent de la solidarité entre elles », se réjouit M. Barthélemy.

PHOTO: Yao Barthélemy, président de l’Association ivoirienne de Windsor-Essex

SOURCE: Gabriel Nikundana