Le festival Rendez-Vous Voyageur transportait les visiteurs au XVIIe siècle la fin de semaine dernière et explorait les cultures des Premières Nations, des Français et des Métis au parc Gil Maure à LaSalle.

Les festivités ont débuté le vendredi soir avec le gala Coureur des bois – sur invitation seulement – du maire de la ville, Marc Bondy, et du conseil municipal. Cette réception a permis aux participants de déguster des plats traditionnels issus de la cuisine française de l’époque et de celle des Premières Nations.

Puis les samedi et dimanche, des chansons françaises ont résonné toute la journée au parc Gil Maure où des visiteurs de tous âges, des enfants accompagnés de leurs parents et des curieux faisaient le tour des tentes dans lesquelles se déroulaient diverses activités.

Des musiciens se sont succédé sur scène pour le bonheur des visiteurs. Marcel Bénéteau, ethnologue et musicien, a participé à l’événement et une vingtaine de personnes le suivaient dans les tentes où il continuait à gratter sa guitare. Les chansons qu’il a jouées durant ce festival sont le fruit de plusieurs années de recherche.

M. Bénéteau propager la culture française avec sa guitare. « Il y a eu pendant longtemps ici une culture francophone très vivante, unique et différente. Ce n’est ni la culture du Québec ni celle du Nord de l’Ontario. C’est une culture qui est ancrée dans la région, explique l’historien. J’ai échantillonné une centaine de chansons il y a de cela 20 ans déjà auprès des gens qui avaient entre 80 et 90 ans, la dernière génération à connaître ces chansons. Je suis content de revenir les chanter ici. Il ne faut pas qu’elles disparaissent. »

Les tentes les plus populaires étaient celles qui abritaient des activités liées au mode de vie des voyageurs. Il y avait des habits, des ustensiles de cuisine et des outils de chasse datant du XVIIe siècle. Il y avait également toute une rangée de tentes où se concentraient des expositions venues des États-Unis (soit les États du Michigan, de l’Ohio, de la Pennsylvanie et de la Floride).

« Je suis très fasciné par l’histoire française du XVIIe siècle, mentionne Michael Bagley de l’Ohio, surtout celle du temps de Robert de La Salle. C’est pour cela que je suis venu exposer des équipements que les premiers voyageurs utilisaient, des outils très anciens pour la chasse et la survie en forêt. »

Une autre tente qui a attiré beaucoup de gens est celle de Jay Bailly. Venu de Simcoe, M. Bailly se considère comme un voyageur éducatif ayant sur son compteur plus de 40 000 km et environ 500 présentations dans des écoles canadiennes.

« J’aime faire vivre aux autres l’héritage canadien », dit-il fièrement, assis dans sa tente au tour de laquelle se trouvaient un canoé de course, ses équipements, des objets et couvertures en laine qui peuvent servir aux voyageurs en pleine forêt.

De petits marchés avaient également pris place au festival pour vendre des légumes, des fruits, des souvenirs et des objets d’art. Des démonstrations de lacrosse, de pow-wow, des reconstitutions historiques et la prestation de Michel Payment, Métis et artiste originaire de Lafontaine en Ontario. Cette initiative de la municipalité a permis d’en apprendre davantage sur l’histoire des premiers habitants dans la région.

SOURCE: Gabriel Nikundana