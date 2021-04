La grande famille francophone de Windsor est en deuil. Jean-Guy Brassard est décédé le 5 avril à l’âge de 84 ans. Il était un homme sympathique, généreux, serviable et toujours fier de participer aux activités de la francophonie.

M. Brassard et sa famille sont arrivés à Windsor en avril 1971. Il était à l’époque le premier technicien francophone à la station CBEF de Radio-Canada, poste qu’il a occupé jusqu’en 1991. Il en était très fier et a indiqué lors d’une entrevue accordée en 2016 qu’à son arrivée à Windsor, « les gens du Sud-Ouest parlaient français, mais la culture était minime, il n’y avait pas d’activités culturelles. C’est Radio-Canada qui a amené la culture française dans la région ».

Durant cette même année, il s’est joint au Club Richelieu Windsor et s’engage rapidement dans le projet de la Résidence Richelieu en tant que membre du conseil d’administration. Son action s’étend un peu plus loin lorsque, dans les années 1970, il fonde le Théâtre Soleil Sud et organise, avec d’autres, la Saint-Jean-Baptiste.

Jean-Guy Brassard a également siégé au conseil d’administration de l’ACFO au cours des années 1980.

Dans le milieu scolaire, alors que ses enfants fréquentaient l’école Saint-Edmond, le père de famille a contribué à la création de l’association des élèves et celle d’un journal étudiant au secondaire, Le Têtard, et a fait partie de ceux qui se sont battus pour l’obtention de l’école secondaire L’Essor. Il a également travaillé avec son épouse Gyliane, à l’ouverture d’un restaurant français à Walkerville alors que Mme Brassard s’occupait de ce qui deviendra le premier salon d’esthétique à Windsor.

À sa retraite, M. Brassard est devenu homme à tout faire dans la communauté et, à 81 ans, il travaillait toujours, et ce depuis quelques années, à la distribution du journal Le Rempart. Son engagement au cours de quelque cinq décennies a d’ailleurs été souligné par le Club Richelieu Windsor qui l’a intronisé au Cercle Horace-Viau en février 2018 pour l’ensemble de sa contribution au développement de la francophonie locale.

Jean-Guy Brassard laisse dans le deuil ses quatre enfants, Michel, Martin, Nancy et Maude. Au nom de toute l’équipe du journal Le Rempart, nos plus sincères condoléances à la famille Brassard et à ses nombreux parents et amis.

PHOTO (archives Le Rempart) – Jean-Guy Brassard a travaillé pendant plusieurs années au service de distribution du journal Le Rempart.