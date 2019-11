Les leaders des associations communautaires de la région se sont joints aux membres de l’Association des communautés africaines de Windsor (ACOW) dans une formation centrée sur la gouvernance des conseils exécutifs. L’atelier animé par Carolyn Warkentin s’est déroulé le 10 novembre aux bureaux de l’ACOW.

Selon les organisateurs, il était temps pour que des leaders communautaires aient à cœur leurs rôles et responsabilités lorsqu’ils gèrent des associations auxquelles ils doivent rendre des comptes. La transparence doit être de rigueur dans toute activité pour éviter des querelles intestines qui nuisent parfois à la bonne marche des organismes communautaires. Dans cette optique, le rôle et les tâches de chacun doivent être clairement définis.

D’entrée de jeu, Mme Warkentin a sondé les participants, plus d’une vingtaine, sur les attentes de la formation en tant que leaders de la communauté. Conscients de leurs rôles au sein de leurs équipes respectives, certains ont fait savoir qu’au terme de trois heures de formation, ils espéraient améliorer la façon dont ils dirigent leurs différents conseils exécutifs d’une part, et acquérir des outils qui les aideront à mieux servir leurs communautés d’autre part.

Elle a par la suite élaboré sur les rôles d’un véritable leader et des composantes de la bonne gouvernance en l’occurrence la transparence et la responsabilité. Mme Warkentin a insisté sur l’importance de confectionner des plans stratégiques et des structures claires. Dans ce même ordre d’idée, il a été suggéré aux leaders communautaires de toujours orienter leurs activités conformément aux objectifs qu’ils s’étaient fixés dès le départ.

Au sujet du fonctionnement efficace de certains comités exécutifs, les intervenants ont avancé quelques solutions en vue d’améliorer leur quotidien. À titre d’exemple, certains participants ont proposé de tenir peu de réunions mais plus productives dans la mesure où certains membres des comités exécutifs sont des bénévoles. Cela amortirait le poids du fardeau souvent mis sur le dos des bénévoles.

Au terme de l’atelier, les participants étaient satisfaits des sujets traités qui contribueront à rendre beaucoup plus viable des organismes communautaires. Selon Jean Marcel Abiola, membre de direction de l’ACOW, l’atelier était une bonne opportunité de se rappeler des rôles et responsabilités des gestionnaires des organismes à but non lucratif conformément aux exigences canadiennes. Plusieurs ont puisé dans l’atelier de nouvelles idées qui leur permettront dans un court terme de ficeler un plan stratégique et améliorer la gouvernance au sein de leurs organismes.

PHOTO: Carolyn Warkentin, animatrice de l’atelier

SOURCE: Gabriel Nikundana