À compter de septembre 2017, l’École secondaire catholique E.J. Lajeunesse (EJL), de Windsor, dispensera un nouveau programme sport-études dans la discipline du soccer. Ce programme spécialisé viendra s’ajouter aux programmes sport-études en hockey et arts-études en danse qui se sont avérés fort concluants auprès des élèves.

Les résultats des stratégies académiques et la réussite des programmes sport-études et arts-études en place incitent l’école à élargir la gamme des disciplines sportives offertes aux élèves. Pour 2017-2018, une centaine d’élèves seront inscrits dans les différents parcours sportifs offerts à EJL.

« Nous accueillons cette décision avec beaucoup de fierté, affirme le directeur de l’école, M. Thomas Couvillion. Comme vous le savez sans doute, notre école a développé au cours des années une tradition d’excellence qui a permis à bon nombre d’élèves de se distinguer dans leur discipline artistique ou sportive et de réussir leurs études, tout en menant une vie équilibrée. Ces programmes permettent aux élèves de vivre pleinement leur passion pour les sports ou les arts et de profiter d’une éducation de grande qualité. »

« L’école E.J. Lajeunesse propose maintenant une offre de formation dans deux disciplines sportives, dans un environnement des plus stimulants pour les jeunes athlètes qui veulent se développer dans leur sport préféré. Il s’agit d’une très belle opportunité pour nos jeunes francophones catholiques de profiter dès la 7e année de programmes d’excellence. Par ces nouveaux programmes, nous poursuivons nos efforts en vue de favoriser la persévérance scolaire, l’effort, le dépassement de soi et l’excellence : des valeurs qui nous sont chères », affirme M. Joseph Picard, directeur général du Csc Providence.

Ce nouveau programme permettra à une cinquantaine d’élèves-athlètes de 7e et 8e années de se retrouver cet automne dans une démarche sportive d’élite, tout en encourageant l’excellence académique. Les élèves inscrits dans la discipline de soccer participeront à un minimum d’heures d’encadrement sportif par semaine, supervisées par des entraîneurs certifiés dans ce domaine sportif. Ils pourront compter sur différents services périphériques en vue d’améliorer leur conditionnement physique, leur nutrition et leur état mental. Pour assurer leur réussite, ils pourront également faire appel à des services de soutien pédagogique et de récupération, et ce, en fonction de leurs besoins.

Tout comme les autres élèves inscrits dans un programme sport-études ou arts-études, ils seront aussi invités à rencontrer des sportifs/artistes de haut niveau et visiter des établissements renommés en lien avec leur programme.

Les parents peuvent également communiquer directement avec le personnel de l’école par téléphone (519 972-0071) ou en personne (600, avenue E.C. Row Ouest), pour obtenir plus de renseignements.