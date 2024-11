Le Rempart

Les citoyens, représentants de la municipalité, ancien combattants et leurs familles, premiers répondants, clubs de vétérans et membres du corps policier de Windsor-Essex se sont réunis, le 11 novembre, autour du cénotaphe situé au centre-ville pour rendre hommage à celles et ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour le pays.

« De nombreux élèves d’écoles de la région se sont aussi recueillis pour rendre hommage aux braves de notre nation, commente le maire de Windsor, Drew Dilkens. C’était significatif de se réunir encore une fois devant ce monument pour le jour du Souvenir. À la fin de la cérémonie l’an dernier, j’avais été touché par un commentaire de Paul Lauzon, le président du Comité des services commémoratifs des anciens combattants à Windsor, qui disait : « Soyez la personne que ces hommes et ces femmes auraient été fiers de mourir ». Que cette journée nous rappelle de vivre des vies qui honorent celles et ceux qui ont fait l’ultime sacrifice. Ils ne méritent rien de moins, et beaucoup plus encore. Maintenant et toujours, nous nous souviendrons d’eux! »

Photo (Ville de Windsor) : Les corps policiers et premiers répondants de Windsor ont participé en grand nombre à la cérémonie du jour du Souvenir.