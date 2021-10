Le 6 octobre, le maire de Windsor Drew Dilkens était accompagné du conseiller municipal du quartier 4, Chris Holt et de l’associé principal de Brook McIlroy, Nathan Flach pour dévoiler les plus récents plans du projet à thème de réaménagement du quartier de Walkerville. La proposition, une fois approuvée par le conseil municipal, servira de canevas pour le développement et l’embellissement du quartier historique de Walkerville pour les 20 prochaines années.

Les dessins artistiques conçus par Brook McIlroy sont basés sur les idées et suggestions soumises par plus de 400 résidents qui ont pris par aux consultations publiques entre 2018 et 2020. La plan propose neuf initiatives, améliorations, projets et opportunités qui capitalisent sur le riche héritage de Walkerville, de l’architecture moderne et un lieu stratégique pour maximiser le potentiel économique du secteur tout en optimisant ses valeurs culturelles et sociales.

Ces initiatives comprennent la création de plus d’espaces verts, bâtir du neuf, des parcs interconnectés, des esplanades, des corridors de mobilité actifs, des aménagements à usages multiples, des rues piétonnes, des passerelles, des panneaux et programmes d’orientation uniques qui célèbrent l’histoire et le patrimoine de Walkerville.

Le projet identifie également trois quartiers distincts, soit le quartier de la distillerie dans le secteur de la distillerie historique Hiram Walker, le quartier commercial le long de la rue Wyandotte, et le quartier Walkerville défini par les rues résidentielles. Avant que la proposition soit présentée au conseil municipal, le public est incité à réviser le plan à walkervilledistrictingplan.com et compléter le sondage en ligne pour donner son opinion. La consultation en ligne sera ouverte jusqu’au 27 octobre.

Le maire Dilkens a aussi annoncé que les travaux débuteront bientôt sur le côté sud-est de la promenade Riverside Est et du chemin Devonshire pour construire le nouveau mini-parc où une sculpture commémorative d’Hiram Walker, le fondateur de Walkerville, sera installée créant du même coup la première porte d’accès pittoresque à la communauté. Une célébration en hommage au 206ème anniversaire d’Hiram Walker aura lieu dans ce mini-parc le 4 juillet 2022.

« Le plan de réaménagement du secteur de Walkerville maximisera le potentiel économique, social et culturel de ce quartier historique, indique Drew Dilkens. Le projet repose sur les multiples qualités de Walkerville et crée de nouvelles opportunités pour rendre cet endroit encore plus invitant, vivant et prospère. Cette vision comporte les suggestions de nombreux résidents, incluant ceux de Walkerville qui ont soumis des idées importantes dans la création d’un plan à long terme qui aura des effets positifs sur notre communauté durant des décennies. »

Les plans montrent bien la vision d’un quartier accessible et invitant les résidents et visiteurs à se promener dans les rues de Walkerville jusqu’aux rives de la rivière Détroit. Un projet ambitieux mais d’une grande portée au niveaux touristique, économique et social.

(Crédit photo: courtoisie windsor.ca)