C’est une première soirée de peinture et de musique que le Collège Boréal a offert aux élèves du secondaire et postsecondaire francophone le soir du 29 mars. C’est vers 19 h que les jeunes ont commencé à s’installer dans la salle Oasis pour participer à ce premier événement du genre. Ils venaient en groupe de deux ou même plus, tous en tenue relaxe, bleus jeans et t-shirts blancs, le climat étant aussi favorable à ce type d’accoutrement. À l’extérieur de la salle, la discussion entre jeunes avait l’air de retrouvailles.

Le directeur du Collège Boréal, Frédéric Boulanger, était présent bien avant 19 h, non seulement pour s’assurer que toute la logistique était en place, mais aussi pour accueillir ces jeunes et les diriger vers la salle Oasis.

La première tranche de la soirée, de 19 h à 23 h, était réservée aux jeunes âgés de 16 à 19 ans. À 19 h, la salle était ouverte. Tout le monde devait passer devant le comptoir de sécurité puis devant une table pour prendre un numéro d’entrée. L’ambiance y était déjà palpable. Une bonne musique, des jets de peintures non toxiques qui atterrissaient sur les vêtements et même au visage, des lumières fluorescentes… Le tout produisait un cocktail intéressant à voir, un véritable autre monde!

Le plancher était recouvert d’un tapis de caoutchouc, à la fois pour absorber les différentes peintures projetées dans tous les sens et pour éviter les glissades. Les jeunes pouvaient enfiler des plastiques en forme de chaussures aux pieds et de chapeaux sur la tête pour se protéger contre les amas de boues de peintures. D’autres avaient la possibilité de se changer intégralement pour mieux se prêter au jeu de la musique et se faire éclabousser à profusion par la peinture illuminée par des jets de lumière.

« Ce n’est pas quelque chose qu’on fait tous les jours. On veut quelque chose de nouveau et c’est une expérience que tout le monde veut avoir. Il y a de la musique qu’on aime et nous allons danser toute la soirée », explique Jessica Akpagnonite.

Au-delà de la musique et du bain de peintures, la soirée a permis aux jeunes d’agrandir le cercle de leurs amis car ils sont de différentes écoles.

« Ce qui est aussi intéressant est qu’il y a beaucoup de gens qu’on ne connaît pas. C’est donc une occasion de se faire des amis », ajoute Jessica Akpagnonite.

Comme prévue, après 23 h, c’était le tour, au même endroit, de la partie de la soirée réservée aux étudiants du postsecondaire et de bien d’autres personnes, dont certains employés du Collège Boréal.

Cette activité a rassemblé une quarantaine de jeunes et les responsables du Collège Boréal aimeraient la refaire d’années en années : « L’objectif est de trouver un événement intéressant, unique, qui pourra séduire nos jeunes des écoles secondaires, un événement qu’on pourra répéter dans les années à venir », indique Fréderic Boulanger.

SOURCE: Gabriel Nikundana