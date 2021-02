Une clinique de vaccination pour la COVID-19 a ouvert ses portes la semaine dernière au Centre des congrès John D. Bradley à Chatham. Durant la première phase de vaccination du 22 février au début mars, les résidents, employés et travailleurs essentiels de la santé des maisons de soins de longue durée, ainsi que les employés et résidents à haut risque des résidences pour aînés et Autochtones, et les travailleurs de la santé à haut risque des hôpitaux et cliniques de la région de Chatham-Kent étaient invités à se rendre sur place pour obtenir la première dose du vaccin.

Le Bureau de santé de Chatham-Kent, Chatham-Kent Alliance, les Services d’urgence de Chatham-Kent et l’équipe Santé Ontario de Chatham-Kent prennent des rendez-vous pour le public en général, selon la phase durant laquelle chaque personne est éligible de recevoir le vaccin. Les résidents de 80 ans et plus pourront être vaccinés durant la phase 1B qui commence en mars.

La région a reçu sa première livraison du vaccin de Pfizer le 22 février et devait en recevoir un deuxième cette semaine. Le Bureau de santé attend également ces jours-ci une livraison du vaccin Moderna pour compléter à temps la deuxième dose pour les maisons de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées.

À la phase 2 entre les mois d’avril et juin, les personnes âgées entre 60 et 79 ans (par tranche de cinq ans à la fois), celles de 16 à 59 ans qui sont extrêmement vulnérables à cause de problèmes de santé, et autres groupes de gens à risque non identifiés dans la phase 1 pourront se faire vacciner. La phase 3 pour tous les autres résidents n’ayant pas été vaccinés aura lieu de juin à août.

La clinique de vaccination située au Centre des congrès John D. Bradley est ouverte de 9 h à 19 h 30 tous les jours. Ce site de 25 000 pieds carrés compte 10 postes de vaccination où les bénévoles et employés des organismes de santé de la région y distribuent environ 500 doses du vaccin par jour.

Les résidents ne peuvent se présenter à la clinique sans rendez-vous. La province met au point un site pour s’inscrire en ligne et un centre d’appels pour les rendez-vous qui seront en fonction d’ici quelques jours.

Des mises à jour régulières sur l’admissibilité et les cliniques de vaccination seront annoncées de diverses manières. Pour plus de renseignements, visitez le www.ckpublichealth.com/covid-19-vaccine.