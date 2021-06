Encore une fois cette année, le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent ne peut rassembler les francophones de la région sur un site pour célébrer la traditionnelle fête de la Saint-Jean-Baptiste, COVID-19 oblige. Cependant, l’organisme s’est associé avec le Centre culturel francophone Jolliet de Sarnia pour présenter virtuellement et gratuitement le spectacle de Raffy le samedi, 26 juin à 19 h 30. Cet événement est offert dans le cadre du Festival francophone du Sud-Ouest.

Formé en 2008 sous le nom de RUN4COVER, Carolyne Leblanc (Raffy), Marc-André Binette, François Mathieu et Martin Gauthier sont alors reconnus pour leur habileté à jouer de plusieurs instruments, leur présence scénique ainsi que pour leurs arrangements originaux de chansons populaires. Ils sont à l’époque un groupe de « covers » et reprennent surtout des chansons de classiques rock des années 70 à aujourd’hui. Ils décident en 2010 de composer quelques chansons francophones sous un nouveau nom, Raffy.

En février 2011, le groupe est sélectionnés parmi plus de 150 groupes à travers le Québec pour la compétition HouseBand recherché à MusiquePlus et remporte le titre de HouseBand officiel de la station. Ils lancent une première chanson, Folle de toi qui, dès sa sortie en mai 2011, s’est maintenue au top des palmarès de plusieurs radios. La formation a d’ailleurs été nommé « découverte de l’été » selon Rythme FM. Ils lancent dans la même année leur premier album Le Faux est à la mode qui connait un franc succès.

Reconnu pour leur chanteuse multi-instrumentiste, leur présence scénique hors du commun ainsi que pour leurs arrangements originaux de chansons populaires, le groupe Raffy vous en mettra plein la vue! Ce groupe d’expérience vous fera voyager à travers plusieurs époques en interprétant les plus grands hits disco, funk, pop, dance, top 40, rock, reggae à leur façon et vous surprendra en y mêlant des rythmes de percussions, des mélodies accrocheuses de saxophone et bien plus encore! Un spectacle haut en couleur et en énergie qui vous fera sourire, danser et chanter! À ne pas manquer le 26 juin en suivant ce lien : https://fb.me/e/GPkE59Eq.

SOURCE – CCFWEK