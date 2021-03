C’est une réalité que de nombreux Canadiens vivront peu à peu tandis que la vaccination continue sa lancée à travers le pays. Quand les Canadiens se sont retrouvés à la maison en confinement pour toutes leurs activités, la période d’ajustement n’a pas été immédiate et les sacrifices ont été nombreux.

À l’heure actuelle, les compagnies, qui ont appris de ce dernier dérangement, se préparent au retour en personne de leurs employés avec un plan d’attaque pour ne pas être prises au dépourvu.

Étant donné que la transition ne se fera pas du jour au lendemain ou en même temps pour tous les services, il y aura sûrement une ribambelle d’accommodements à prévoir et, bien sûr, la santé mentale des employés qui devient primordiale.

Discitus Consultants et l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) se sont penchés sur la question d’un retour fluide au bureau et proposent un Webinaire gratuit à ce sujet qui sera offert en ligne le 8 avril à 13 h.

Les intervenants du webinaire sont Alain Vachon, coach et consultant, ainsi que Jean-François Claude, conférencier. M. Vachon a travaillé dans quasiment tous les domaines professionnels, et ce, depuis plus de 25 ans. Il a une capacité innée d’identifier les enjeux qui propulsent les organisations vers la dysfonction, et sa grande force est de ravitailler les gens pour une meilleure collaboration et des résultats collectifs positifs.

Comme conférencier, Jean-François Claude partage régulièrement son expérience vécue de la double dépression et de la stigmatisation de la maladie mentale. Après un arrêt soudain de travail dans la quarantaine, il se passionne de la sécurité psychologique au sein des entreprises et prête main-forte à la cause qui l’a tant touché dans sa vie.

Ensemble, ils comptent discuter du rôle de l’organisation et des 13 composantes pratiques pour l’établissement de conditions gagnantes. Ce cyberséminaire offrira des outils pour la création d’un environnement de travail sain et sécuritaire ainsi que la santé des employés.

Discitus Consultant offrira quatre autres webinaires au cours du mois d’avril sur divers sujets du développement professionnel. Pour la liste complète, rendez-vous sur le site https://discitus.com/web-conferences/.

SOURCE – Élodie Dorsel